Tourismo, 30 milyon Euro’ya baştan yaratıldı

Mercedes-Benz Türk’ün, dünyanın en modern otobüs fabrikalarından biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda Türk mühendislerin çalışmasıyla geliştirilip ürettiği yeni Tourismo’lar, hem turizm sektöründe hem de şehirlerarası yolcu taşımacılığında yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

Türkiye’de otobüs üretimine, efsaneleşen O 302 ile başlayan ve 50 yılda AR-GE’ye yaptığı yatırımlarla sektörde teknoloji ve tasarım alanlarında lider konuma yükselen Mercedes-Benz Türk’ün, en son teknolojik donanımları kullandığı yeni Tourismo otobüsleri yollara çıkıyor. Üretime başladığı günden bu yana 84 bin 865 adet otobüs üreten Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda günde 17 otobüs üretiyor ve Türkiye yollarındaki her iki otobüsten birine imza atıyor.

TÜRK MÜHENDİSLER

Yeni Tourismo otobüslerinin 3 ana modelinin tanıtıldığı toplantıda bir konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, AR-GE yatırımlarına vurgu yaptı. Sülün şunları söyledi: “Yıllardır tüm dünyaya ihraç ettiğimiz otobüsleri, Türkiye’de AR-GE Merkezimizde geliştiriyor, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretiyoruz. Bu gelenek, yenilenen Tourismo otobüslerimizle de devam ediyor. Tüm dünya Türkiye’den yollara çıkan mühendislik harikası araçlarımızı kullanıyor.



(Soldan Sağa) Alper Kurt-Süer Sülün



Yeni Tourismo otobüslerimiz 30 milyon Euro’luk bir bütçe ile 3.5 yılda geliştirildi. Yenilenen otobüslerimizin geliştirilmesinde 165 bin 400 saat mühendislik çalışması yapıldı. Araçların karoser, iç donanım ve elektrik kablo altyapısı Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi Otobüs Geliştirme ekiplerimizce geliştirildi. Yeni Tourismo’lar üstün teknolojisi, benzersiz tasarımı, dinamik ve güçlü görüntüleri ile tüm dikkatleri üzerine çekecek. Yeni Tourismo otobüslerimiz ile yolculuk konforunda yeni bir standart oluşturuyoruz.”