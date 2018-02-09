Total War: ARENA 22 Şubat’ta Açılıyor

Wargaming Alliance ve Creative Assembly, bugün yaptıkları bir açıklamayla 12 Şubat’a kadar tüm oyuncuların denemesi için açık tutulan, Total War: ARENA’nın yaklaşık 10 günlük bir son kontrol ve analiz sürecinden sonra nihayet 22 Şubat’ta resmi olarak açılacağını duyurdu. Açılışla birlikte Kartacalıların oyundaki dördüncü ulus olarak er meydanlarına ineceği belirtiliyor. Efsane komutanlar Hannibal Barca ve Hasdrubal Barca’nın başlarında olduğu yepyeni askeri birimler ve oynanış mekanikleri, 22 Şubat’ta oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Bu birimlerin en önemlisi elbette Hannibal dendiğinde ilk akla gelen binek olan Savaş Filleri.

Hannibal Barca sadece Kartaca’nın en iyi komutanı değil aynı zamanda tarihin en önemli taktikçilerinden biriydi. Filler gibi çok güçlü olsalar da özünde hantal olan hayvanları savaş meydanlarında son derece stratejik olarak kullanmayı başardı. Bir başka önemli Kartaca komutanı Hasdrubal Barca ise oyunda kendi savaş birimlerini güçlendirirken düşman kuvvetlerinin morallerini alaşağı edebiliyor.

Kartacalılar güçlü ve mobil piyade birimlerinin yanı sıra her türlü çarpışmada etkin rol oynayabilen süvari sınıflarına sahipler. Elbette bu noktada Savaş Fillerine değinmeden olmaz. Bu birimler Total War: ARENA’ya şimdiye kadar görülmemiş bir mekanik getiriyorlar. Neredeyse yenilmez olan ve düşmanları güçlü bacakları altında ezebilen bu birimler rakiplerinizin işini oldukça zorlaştıracak. Kartacalılar, bilhassa pusu taktikleri konusunda uzmanlaşmış, sürekli değişen savaş alanı dinamiklerine hızlıca ayak uydurabilen çevik birimlerden oluşmakta.