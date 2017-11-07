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Total ve Eni 'Kıbrıs gazı' için tarih verdi

Reuters
07.11.2017 - 10:55 | Son Güncelleme:

Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, Fransız Total TOTF.PA ve İtalyan Eni ENI.MI enerji gruplarının bu yılın sonu ya da 2018 başında Kıbrıs adası açıklarında bir blokta ortak doğalgaz arama çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Resmi bir ziyaret için Paris'e giden Anastasiades Pazar günü Total CEO'su Patrick Pouyanne ile görüştü, dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

 Anastasiades Le Figaro gazetesiyle yaptığı söyleşide, Pouyanne'ın kendisine, iki şirketin denizdeki 11 sayılı bloktan iyi sonuçlar alamamış olmalarına rağmen, 6 numaralı blokta çalışmaya devam edeceklerini söylediğini belirtti.

Anastasiades, "Evet, (11 numaralı blok) miktar bakımından hayal kırıklığı yarattı ancak bundan sonraki çalışmalar için veriler çok umut verici. Veriler Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde Mısır'daki Zohr sahasının uzantısında hidrokarbon bulunduğunu teyit ediyor" dedi.

Eni, 2016 Aralık ayından 6 numaralı bloğun işletme hakkını, Total ile yüzde 50 ortaklık koşuluyla almıştı.

Total, işletmecisi olduğu 11 numaralı bloğun işletmesini ise, yüzde 50 pay karşılığında Eni'ye vermişti.

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi , Fransız totel
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