Tosun kardeşler anıldı

BKM’nin bundan sonra her yıl gerçekleştirmeyi planladığı “Daima” anma gününde komedinin aramızdan ayrılan isimleri anılacak. Bu yıl ilki yapılan “Daima” gecesinde ise Erdal-Gürdal Tosun kardeşlere yer verildi. BKM Tiyatro’da düzenlenen “Tosunlar ‘Daima’” adlı anma gecesinde konuşan Yılmaz Erdoğan “Hayatını insanları güldürmek için adamış insanların yalnızca gidişleriyle algılanması çok tuhaf bence. Bundan sonraki anmalarda onların komedyen kişiliklerine yaşama mizahla kafa tutan karakterlerine uygun daha soğukkanlı yapabiliriz diye düşünüyorum. Komedi Festivali’nin kalıcı bir köşesi ‘Daima’... Maalesef Erdal ve Gürdal’la başladık” diye konuştu.







Erdal Tosun’un eşi İlknur Tosun ve Demet Akbağ’ın da katıldığı gecede oyuncu arkadaşlarının Erdal ve Gürdal Tosun kardeşler ile ilgili yaşadıkları anektodları ve hislerini anlattıkları video salonda duygusal anlar yaşattı.

Onur Atilla - Meltem Yılmazkaya



Demet Akbağ



Ersin Korkut - Hamdi Kahraman



Neslihan Yeldan

Yılmaz Erdoğan