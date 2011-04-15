Toskana'yı Türkiye'ye taşıdı. Şimdi Yeni İstanbul'u yapacak

İLK projesi Toskana Vadisi ile Türk gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getiren Emaar Türkiye, ikinci projesi olarak İstanbul’a bir dünya projesi armağan etmeye hazırlanıyor. Çamlıca’da hayata geçecek olan ikinci yatırımı için dünyaca ünlü mimarlarla çalışan Emaar Türkiye'nin, Türkiye pazarında perakende, turizm ve eğlence sektörlerinde de yatırım hedefi bulunuyor.

GLOBAL gayrimenkul pazarının lider şirketi Emaar’ın, Türkiye’de vizyonunu ve uzmanlığını gösterdiği iki önemli projesi bulunuyor. Türkiye’deki ilk projesi olan ve İstanbul Büyükçekmece’de doğayla modern hayatın buluştuğu bir yaşam sunan Toskana Vadisi projesiyle Türk gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getiren Emaar Türkiye, ikinci projesi olarak İstanbul’a bir dünya projesi armağan etmeye hazırlanıyor. Çamlıca’da hayata geçecek olan ikinci yatırımı için dünyaca ünlü mimarlarla çalışan Emaar Türkiye, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Emaar Türkiye’nin, Toskana Vadisi ve Yeni İstanbul projelerinin yanı sıra, Türkiye pazarında ayrıca perakende, turizm ve eğlence sektörlerinde de yatırım hedefi bulunuyor.

Toskana Vadisi'nde 2. faz

1.7 milyon metrekarelik geniş bir alanda gerçekleştirilen Toskana Vadisi Projesi, 12 farklı tipte toplam 540 lüks villa, ikiz villa ve bahçeli ve teraslı Toskana villa dairelerinden oluşuyor. Ortak sosyal alanların ve bahçelerin toplam 1 milyon 274 bin metrekare olduğu projede, şehir konforunu doğayla iç içe yaşatacak imkânlar şehrin kargaşasından arınmış olarak sunuluyor. Toplam 174 villadan oluşan ilk faz anahtar teslimleri 2009 Haziran ayında gerçekleşti. İnşaatına, 2010 yılının 3. çeyreğinde başlanan Toskana Vadisi 2. fazında ise villaların yanı sıra, Toskana mimarisi ile tasarlanmış, göl manzaralı, 2 kat üzerinde 4 daireden oluşan daha küçük metrekareli ikiz villalar ve bahçeli ve teraslı Toskana villa daireleri bulunuyor. Toplam 4 fazdan oluşan Toskana Vadisi’nde konutların büyüklükleri 149 ile 940 metrekare arasında değişiyor. 2'nci fazdaki konutlar 528 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Toplam 174 konuttan oluşan ilk fazın yüzde 80’i satıldı.

Yeni İstanbul Projesi

Emaar Türkiye, Toskana Vadisi’nin ardından 2. projesi olarak İstanbul’a bir dünya projesi armağan etmeye hazırlanıyor. Dünya çapında seçkin bir yaşam alanı olacak Emaar Türkiye’nin ikinci projesi, Çamlıca’da, 66 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek. Konut, alışveriş merkezi, otel, ofis ve rezidansların bir arada bulunacağı şekilde çok amaçlı olarak tasarlanan proje, önemli yapılardan oluşuyor. Emaar Türkiye, 2013’ün 4'ncü çeyreğinde yaşamın başlaması planlanan bu projesi ile İstanbul’un bir dünya kenti olarak tanınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

İkon niteliği taşıyacak

Yeni İstanbul Projesi’nde bin 100 konut, 36 bin metrekarelik kiralık alanda ofis, 125 bin metrekare kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezi, 9 katta 190 odalı 5 yıldızlı otel yer alıyor. İstanbul için bir ikon niteliği taşıyacak kule, en üst katında muhteşem İstanbul ve adalar manzarasına hakim bir restoranta da ev sahipliği yapacak. Ayrıca alışveriş merkezi içinde yer alacak discovery center, genç eğlence merkezi, buz pateni pisti, 16 ekranlı dev sinema kompleksi ziyaretçilerine keyifli zaman geçirmeleri için farklı imkanlar sunacak.

Tutarın yüzde 30’u peşin kalanı anahtar tesliminde

TOSKANA Vadisi'nde dönemsel kampanyalar sunulmakla birlikte yine bu projeye özel yepyeni bir ödeme kampanyası gerçekleştirildi. Toskana Vadisi 1. fazda yer alan sınırlı sayıdaki ev için başlatılan kampanyadan yararlanmak isteyenler tercih ettikleri evin toplam tutarının yüzde 25’ini peşin ödeyerek hemen taşınabilir, kalan yüzde 75 oranındaki tutarı ise 24 aya kadar vade farksız yüzde sıfır faizle ödeyebilirler. Toskana Vadisi 2. faz konutları ise yine çok cazip bir kampanya ile satışa sunuluyor. Toskana Vadisi 2. faz konutlarından seçim yapmak isteyenler ise evin tutarının yüzde 30’unu peşin, kalan yüzde 70’ini ise anahtar tesliminde istenirse banka kredisiyle ödeyebilecek.

Akdenizli bir yaşam alanı

EMAAR Türkiye’nin bölgede yaptığı yatırımlar sonucu, bölgenin değerinin artmasıyla, proje her geçen gün hem yaşamak hem de yatırım anlamında daha değerli bir hale geliyor. Toskana Vadisi, kendi alışveriş merkezi, spor ve yaşam kulübü, geniş yeşil alanları ve diğer sosyal olanaklarıyla bir konut projesi olmanın ötesinde başlı başına Akdenizli bir yaşam alanı durumunda. Toskana Vadisi’nde sunulan hizmet ve yaşam kalitesi, İtalya’nın Toskana bölgesinden ilham alınarak oluşturulan çevre düzenlemesi, yaşayanlara şehirden kopmadan doğayla kucaklaşabilecekleri huzurlu ve güvenilir bir ortam sağlıyor. Göl manzaralı seyir terasları, ortak alanları, içinde koşu ve yürüyüş parkurlarının da yer aldığı 2 km uzunluğundaki Park Verde ile Toskana Vadisi doğa ile bütünleşiyor. Toskana Vadisi’nin mimari tasarımını merkezi Amerika Kaliforniya’da bulunan JZMK firması gerçekleştirdi. Türkiye’de ise lokal mimari ofis olarak AE Mimarlık ile çalışıldı.

40 tır bitki geldi

TOSKANA Vadisi’nde, Toskana bölgesini temsil eden kalem selvi, Toskana palmiyesi ve fıstık çamı ağaçları ile harmanlanan zeytin ağaçları proje peyzajının ana unsurlarını oluşturuyor. Proje peyzajı için İtalya’nın Toskana yöresinden getirilen 40 tır bitki projeyi rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri. Projede kullanılan bitki ve ağaçlar dünyanın bir numaralı tedarikçisi Vannucci Piante firmasından proje aşamasında sipariş edildi. Bahçeler ve ortak alanların, proje büyüklüğünün yüzde 75’ini oluşturduğu Toskana Vadisi, bu özelliği ile şehir konforunu doğayla iç içe yaşamak isteyenler için ideal bir yaşam alanı sunuyor. Toskana Vadisi Projesi’nde ortak alanlar, Toskana’ya özgü yer döşemesi olan el yapımı cotto ile hazırlanıyor.

Toskana Çarşı bu yıl açılıyor



İSTANBUL'un günden güne değerlenen bölgelerinden Büyükçekmece’de yeni bir yaşam alanı sunan Toskana Vadisi’nde; 2011 yılında açılacak, mimari tasarımıyla İtalya’nın Toskana Bölgesi’ni birebir yansıtan ve ev sahiplerinin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanan Toskana Çarşı ise benzersiz bir alışveriş ve buluşma noktası olarak planlanıyor. Mimari tasarımıyla İtalya’nın Toskana Bölgesi’ni yansıtan ve ev sahiplerinin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanan Toskana Çarşısı, önde gelen markaların ve farklı lezzetleri içerecek restoran ve kafe zincirlerinin yer alacağı bir lezzet ve mağazalar mekanı olarak planlanıyor.

Spordan spaya herşey var

MİMAR Mahmut Anlar tarafından tasarlanan Toskana Vadisi Dolce Vita Spor ve Yaşam Kulübü, 5 bin 400 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 16 bin metrekareye varan toplam tesis alanı ile üyelerine fonksiyonel ve dünya standartlarında imkanlar sunuyor. Genel proje mimarisinde hakim olan Toskana teması, kulübün mimari ve iç mekan tasarımının da çıkış noktasını oluşturuyor. Fonksiyonel, insan ergonomisinin ön planda tutulduğu, dünya standartlarında, zamansız bir mekan tasarımına sahip olan Dolce Vita Spor ve Yaşam Kulübü ileri teknoloji kullanımı ve dinamizmi ile üyelerine spordan spaya sıradışı ve enerji yüklü bir atmosfer vaad ediyor. Dolce Vita Kulüp’te tamamen çocuklar için tasarlanan “kids gym” sayesinde spor merkezine giderken çocuklarını evde bırakmak zorunda kalan anne babalar da güvenle çocuklarıyla birlikte spor yapma olanağına kavuşuyor.

Satış geliri 3.3 milyar dolar oldu

DÜNYANIN en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Emaar, 2010 yılında satış gelirini bir önceki yıla göre yüzde 44 artırarak 3 milyar 308 milyon dolara çıkardı. Emaar’ın 2010 yılında net faaliyet karı da 2009’a göre yüzde 31 oranında artarak 826 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2010 yılında Emaar Birleşik Arap Emirlikleri ve başka ülkeler dâhil olmak üzere toplam 3 bin 500 konutun teslimatını gerçekleştirdi. Bunların 770'i “Council on Tall Buildings & Urban Habitat (Yüksek Yapılar ve Kentsel Habitat Konseyi) tarafından Global Icon “Küresel Simge” olarak tanımladığı dünyanın en yüksek binası Burj Halife'de gerçekleşirken, dünyanın çeşitli ülkelerinde ise 420 konut sahiplerine teslim edildi. Emaar, 2010 Euromoney Gayrimenkul Ödüllleri’nde Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki konut ve karma projeleriyle “En İyi Gayrimenkul Geliştirme Şirketi” ödülüne layık görüldü. Emaar Turizm ve Otelcilik Grubu Dünya Turizm Ödülleri 2010’da 6 ödül kazanırken ‘Ortadoğu’nun Lider Turizm Gayrimenkul Geliştirme Şirketi’ unvanını aldı. The Address Hotels + Resorts ise Dubai’deki bütün tesisleriyle ödüller kazandı.



www.toskanavadisi.com





