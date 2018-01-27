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TOSİAD’ın başkanı Semra Mert oldu

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 20:38 | Son Güncelleme:

İSTANBUL’da 2003 yılında kurulan, Tokat Sanayici, Yönetici ve İşadamları Derneği (TOSİAD) 5’inci olağan kongresi yapıldı.

Tek liste ile gerçekleştirilen kongrede Semra Saniye Mert TOSİAD’ın yeni Başkanı oldu. TOSİAD Başkanı Semra Saniye Mert, Tokatlıların TOSİAD gibi bir kuruluşa ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Gelişen ve büyüyen ekonomiler kadınlara daha fazla yer vermeli. Erkek egemen bir toplumda özellikle iş dünyasına yönelik bir derneğin başkanı olmamda destek olan herkese teşekkür ederim. Amacım özellikle birleştirici bir rol oynamak, siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, iş dünyasının sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çaba harcamaktır.”

Etiketler: gazetehaberleri
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