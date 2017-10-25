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    Toshiba'yı bekleyen kabus: 1 milyar dolar daha kaybedebilir

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 10:35 | Son Güncelleme:

    Japon teknoloji devi Toshiba, 2017 yılının Mart ayında ABD’deki nükleer santraller nedeni ile 6.3 milyar dolarlık zarar açıklamıştı. Durumu kurtarmak için bazı teknoloji departmanlarını satışa sunan firmanın, 2017 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar daha zarar açıklaması bekleniyor.

    Durumu gittikçe kötüye giden Japon teknoloji devi Toshiba, ABD’deki nükleer santraller işleten alt şirketi Westinghouse’un ağır kayıpları nedeniyle bildiğiniz üzere 2017’nin Mart ayında 6.3 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

    Dünyanın yenilenebilir enerjiye yavaş yavaş adapte olması ve nükleer enerji alanından kayması dünya enerji devlerinden biri olan Toshiba’ya büyük darbelerden birini vurdu.

    Toshibayı bekleyen kabus: 1 milyar dolar daha kaybedebilir

    Bu olayın üzerine kendini toparlamak için birçok teknoloji departmanını satışa sunan firma, gelir elde edebilmesi için biraz beklemesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde ise her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyor.

    Çünkü satış anlaşmaları gerçekleşse bile 2018 yılına kadar tam manası ile devredilmesi mümkün olmuyor. Yeni Şafak'ın haberine göre tüm bu sorunlar toplandığında Toshiba’nın 2017 yılı içerisinde 1 milyar dolar zarar daha açıklaması bekleniyor.

    Etiketler: japonya
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