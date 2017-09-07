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    Toshiba borsadan çıkarılabilir!

    Reuters
    07.09.2017 - 07:46 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 07:46

    Hafıza çipi için verilen satın alma tekliflerine henüz olumlu yanıt vermeyen Toshiba, birkaç hafta içerisinde karar veremezse Japon borsasından çıkarılma ile yüzyüze kalabilir.

    Japonya merkezli Toshiba Corp'un yönetim kurulu, hafıza çipi üretim birimi için ABD'li Western Digital Corp'un revize ettiği satın alma teklifini değerlendirmek amacıyla yaptığı toplantıdan sonuç alamadı.

    Konu hakkında bilgi sahibi kişilere göre, Toshiba yönetim kurulunun, ABD'deki nükleer santral faaliyetleri yürüten biriminden kaynaklanan milyarlarca dolar zararı kapatmak için kısa sürede hafıza çip birimini satması gerekiyor.

    Bir kaynağa göre, Toshiba yönetim kurulu gelecek hafta revize teklif oylamaya almak istiyor.

    Western Digital hali hazırda değeri 17-18 milyar dolar olarak görülen Toshiba'nın hafıza biriminde ortak konumunda bulunuyor. Konuya yakın kaynaklar Western Digital'in payını artırmasına veya uzun vadede kontrol payı almasına sıcak bakmadığını ifade ediyorlar.

    GEREKLİ İZİNLER ALINAMAYABİLİR

    Borçlarını kapatmak için satışa çıkardığı hafıza birimi için yıl başından bu yana pek çok teklif alan ancak henüz seçim yapamayan Toshiba birkaç hafta içinde bu kararı alamazsa mart ayına kadar tamamlaması gereken satış için gerekli izinleri alamayacak.

    Şirket marta kadar satışları tamamlayamazsa arta arda iki yıl eksi sermaye ile faaliyet gösterdiği için Japon borsasından çıkarılacak. 

    Etiketler: toshiba , borsa , japonya
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