Torunoğulları: Hollanda’da 2015 rakamlarını yakalarız

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan krizin çözülmesinde etkin rol oynayan Hollanda merkezli Edelstaal Simtronic ve Orka Oteller Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, "Hollanda Türkiye'de en fazla yatırım yapan üçüncü ülke. Ülkemize büyük sempatileri var. O kadar baskıya rağmen yüzde 30 pazar kaybettik. Şimdi hızla toparlanıyoruz. Bu yıl biz 1 milyonu çok rahat aşarız. Belki 1 milyon 300 binle rekor kırdığımız 2014 rakamlarını dahi yakalarız" değerlendirmesini yaptı. Sadece turist sayısının değil, bunun yanında gelirin de artması gerektiğini anlatan Turgut Torunoğulları, "2018'de oteller talebe bağlı zam yaptı. Şu anda fiyatlar ortalama yüzde 20 arttı. Biz grup olarak 2015'in fiyatlarını yakaladık. Sektör rekabeti fiyat politikası üzerinden yürütüyor. Bu durum dezavantaja neden oluyor" dedi.

FETHİYE'YE 35 MİLYON EUROYA TEMA PARK

Geçen yıl Fethiye'de yatırımına başladıkları Tema Park projesini bu yıl sonunda açmayı planladıklarını aktaran Torunoğulları, "Yatırımı İngiliz ortağımız İngiliz J&S Leisures ile yapıyoruz. 33 bin metrekare arazi üzerinde hayata geçirdiğimiz parkta, eğlence aktivitelerinin yanı sıra AVM, restoranlar sokağı, 150 villa ve bir de otel olacak. Maliyet 35 milyon euroyu buluyor" dedi.