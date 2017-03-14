Torunları mirasına sahip çıktı

Legacy of Adi Dassler (Adi Dassler’in mirası) kısa adı LeAD ile yeni bir adım atan torunlar eSpor’a dair girişimci fikirlere sahip olanlara 25 bin dolarlık bir bütçe vereceğini açıkladı. Ayrıca seçilen ilk 10 finalist sonbaharda planlarını gerçekleştirmenin yanı sıra 12 haftalık özel bir eğitim programına tabi olacaklar.

LeAD’den yapılan açıklamada, “"LeAD, Adi Dassler'ın torunları tarafından kuruldu, ancak Adidas ile bağımız bulunmuyor. Adi Dassler ailesi Adidas'ı satmak zorunda kaldı ve şu anda LeAD Sports Accelerator ile spor sektörüne geri dönüyor” ifadeleri kullanıldı.