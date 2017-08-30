Törende soğuk rüzgarlar

Anıtkabir’de sabah saatlerinde düzenlenen Erdoğan’ın başkanlığındaki protokol, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarının da bulunduğu sivli ve resmi erkanı bir araya getirdi. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun tokalaşmamaları dikkat çekti. Erdoğan, Bahçeli ve yanında kendisine eşlik eden parti yöneticileriyle ise tokalaşıp bir süre samimi bir biçimde sohbet etti.