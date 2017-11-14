Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Torba’ya son dakika Zonguldak rötuşu... Maden işçilerinin eylemi ses verdi

    Torba’ya son dakika Zonguldak rötuşu... Maden işçilerinin eylemi ses verdi

    Turan YILMAZ/ANKARA
    14.11.2017 - 22:21 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'taki maden işçilerinin 21 saatlik “maden ocağından çıkmama” eylemi Meclis’te yankı buldu. Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren torba tasarıda yapılan son dakika değişikliğiyle, maden işçilerinin bu eylemine gerekçe oluşturan Zonguldak’taki kömür madenlerinin özelleştirilmesinin önünü açan düzenlemeden vazgeçildi. 

    Tasarıdaki, “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu rahsatları ihale etmeye yetkilidir” maddesinde AK Partililerin önergesiyle şu değişiklik yapıldı:

    “Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.”

    Önergenin gerekçesinde de, “Önerge ile halihazırda TTK tarafından doğrudan işletilen maden alanları kendi uhdesinde kalarak ayrıca ruhsatlandırılıp üretim faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi amaçlanmaktadır. Böylece mevcut üretim yapısının korunması ve istihdamın devamı sağlanmış olacaktır” denildi.
    AK Parti kaynakları, bu değişikliğin Zonguldak ve Bartın’daki TTK madenlerini kapsadığı bilgisini verirken, muhalefet ise kamuya ait diğer madenlerin de kapsama alınmasını istedi. Ancak, muhalefetin bu yöndeki değişiklik önergeleri AK Partililerin oylarıyla reddedildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri