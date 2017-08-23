Torbalı rekor kırdı

Tütün, mobilya, kimya ve tekstil sektöründen dev şirketlerin üretim tesislerinin bulunduğu İzmir'in Torbalı ilçesi, ihracat rakamları ile 66 ili geride bıraktı. İzmir'de ödenen verginin yüzde 55'ini oluşturan Torbalı'da hedef yılda 1 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Torbalı’da çok sayıda sanayi kuruluşumuz var. 800 civarında fabrikamız, iki organize sanayimiz var. Üretim var, tarım var, hizmet sektörü ve inşaat sektörü gelişiyor. Yılda 5 bin konut üretiyoruz. Yılda mevcut nüfusumuza 15 bin civarında nüfus ekleniyor. İhracatta önceki yıllara göre artış göstererek bir yılda 932 milyon dolar ihracat yaptık. Hedefimiz 1 milyar dolar ihracat. Dünyanın dört bir yanına Torbalı’da üretilen ürünlerimiz gönderiliyor. Torbalı ihracatta 66 ili geride bıraktı. Vergi sıralamasında Türkiye’de 5.’yiz. İzmir’in ödediği verginin yüzde 55’i Torbalı’dan toplanıyor. Rekorları alt üst eden bir ilçe olmamız bizi memnun ediyor" diye konuştu. İzmir Torbalı, en son 60 bin ton domatesin kurutularak dünyaya ihraç edilmesi ile gündeme gelmişti.