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    Torbada yeni tutuklama kriteri

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    10.01.2018 - 23:26 | Son Güncelleme:

    ADALET Bakanlığı’nın 27 maddelik torba taslağı ile ‘kamu düzenini bozma’ yeni tutuklama kriteri olurken, silahlı örgüt ve çete suçlarının cezaları ağırlaştırıldı. Taslaktaki düzenlemeler özetle şöyle:

    Tutuklama nedenlerinin arasına, ‘aynı veya daha ağır bir suçu yeniden işleme’ ve ‘suçun işlendiği hal ve koşullar veya meydana gelen zararın ağırlığı dolayısıyla fiilin kamu düzenini önemli ölçüde bozması’ bentleri eklenecek. Değişiklikle aynı veya daha ağır bir suç işlemek ve kamu düzenini önemli ölçüde bozmak tutuklama nedeni olacak.

    Silahlı örgüt veya çete kuran, yöneten 15 yıl, örgüt ve çeteye üye olanlar 7.5 yıl hapse mahkûm edilecek. Bu suçlardan mahkûm olanlar denetimli serbestlikle tahliye olamayacak.

    Anayasa Mahkemesi’nin, bir travestinin başvurusu üzerine, ‘Fuhuş amacıyla başkalarını rahatsız etmek diye bir suç yok. Kanunun suç saymadığı fiilden ceza kesilemez’ yönündeki ihlal kararı ışığında, Kabahatler Kanunu’nda boşluğu dolduracak düzenleme yapıldı. Buna göre fuhuş yapmak için meydan, park, cadde ve sokaklarda başkalarını rahatsız eden kişinin cezası 2 bin lira idari para cezası olarak belirlendi.

    6 aydan 3 yıla kadar hapis gerektiren genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun cezası 2-5 yıla kadar hapis oldu. Ses ve gaz fişeği atanlar da bu suçtan cezalandırılacak. Suçun, kamu hizmetine tahsisli bina ya da kişilerin toplu bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılarak, 6 yıldan 15 yıla çıkacak.

    İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleyenlere verilen 1-3 yıla kadar hapis cezasının sınırları 2-5 yıla şeklinde yükseltildi. 

    PARA CEZALARI KATLANDI
    Taslakla Kabahatler Kanunu’ndaki para cezaları katlandı: Mevcut cezalar ve taslakta öngörülenler şöyle:

    Emre aykırı davranış: 100 lira - 1000 lira
    Dilencilik: 50 lira - 500 lira
    Kumar: 100 lira - 1000 lira
    Sarhoşluk: 50 lira - 500 lira
    Gürültü (gerçek kişiler): 50 lira - 500 lira
    Gürültü (tüzel kişiler): 1000 liradan 5 bin liraya kadar - 6 bin liradan 12 bin liraya.
    Rahatsız etme: 50 lira - 500 lira.
    Ruhsatsız silah taşıma: 50 lira - 700 lira.

    Etiketler: Adalet Bakanlığı , gazetehaberleri
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