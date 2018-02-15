Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Torba yasada 'pasaport' tartışması

Torba yasada 'pasaport' tartışması

Hürriyet Haber
15.02.2018 - 08:22 | Son Güncelleme:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, torba tasarı üzerindeki görüşmeler sürerken diplomatik, hususi (yeşil) ve hizmet damgalı pasaport sahiplerinin çocukları hakkındaki bir madde tartışma konusu oldu.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, torba tasarı üzerindeki görüşmeler sürüyor. Tasarının, diplomatik, hususi (yeşil) ve hizmet damgalı pasaport sahiplerinin çocuklarına iş sahibi olmamaları ve öğrenci olmaları koşuluyla 25 yaşına kadar aynı tip pasaport verilmesine ilişkin Pasaport Yasası’nın 13 ve 14. maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 1. maddesi tartışma konusu oldu.

Söz konusu madde, söz konusu pasaportları taşıyabilmeleri için ‘iş sahibi olmama’ koşulunu kaldırarak, çalışan çocuklara da 25 yaşına kadar aynı hakkın tanınmasını öngörüyor. Hükümet temsilcileri, düzenlemeyle 18-25 yaş aralığındaki gençlerin anne ve babasından dolayı kazanmış olduğu pasaport hakkının çalışması nedeniyle ortadan kalkmasının önüne geçilmesi ve gençlerin istihdamdaki payının artırılmasının amaçlandığını söyledi.

CHP’lilerin ‘eşitlik ilkesine’ aykırı olduğu gerekçesiyle yaptıkları tüm eleştiri ve itirazlara karşın AK Parti, düzenlemeden geri adım atmadı. CHP’nin, maddenin tasarı metninden çıkarılmasına ilişkin önergesi de kabul görmedi.

Etiketler: pasaport , yeşil pasaport , torba yasa
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri