Torba yasa ile neler değişecek? Asgari ücretliye ilave geçim indirimi

Torba yasa gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Görüşmeleri süren torba yasa ile sosyal haklar konusunda birçok değişiklik yaşanacak. Yapılacak düzenlemelerle birçok alanda iyileştirme yapılacak. Bunların en başında asgari ücretle çalışanlar ve işsizlik maaşıyla geçinenleri ilgilendiren düzenleme geliyor.



TORBA YASA İLE NELER DEĞİŞECEK



- Asgari ücretin 1404 liranın altına düşmemesi için çalışanlara ilave geçim indirimi sağlanacak.

- Taşeron işçilerin maaşlarını Maliye Bakanlığı belirleyecek.

- Ay sonları ödenen işsizlik maaşı her ayın 5’inde ödenecek.

- Terörle Mücadele Kanununa göre istihdam hakkı bulunanlarda yaş sınırı kalkıyor.

- Terörle mücadelede yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının bastırılması sırasında yaralananlar memur olabilecek.

- Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların alacakları yetki belgesi için yapacakları harcamalar 2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.



FAZLA ÖDEME ENGELLENECEK



Asgari ücretli çalışan açısından bakacak olursak; bu düşüş nedeniyle aylık 1404 lira maaş alan çalışanların eline, Ekim ayında 1374 lira, Kasım-Aralık aylarında da 1328 lira geçecekti. Torba yasa ile Ekim-Kasım-Aralık aylarında ücretleri 1404 liranın altına düşecek olan tüm çalışanların net ücretleri, 1404 liraya tamamlanacak şekilde ilave geçim indirimi sağlanacak. Böylece, asgari ücretli çalışan, senenin son üç ayında da 1404 lira almaya devam edecek. Bu da şu anlama geliyor ki, devlet, sene sonuna kadar asgari ücretliye 76 lira destek sağlayacak.



İŞSİZLİK MAAŞI AY SONUNDA ÖDENMEYECEK



Torba yasa ile getirilen bir başka önemli düzenleme de işsizlik maaşı ile ilgili. Mevcut durumda işsizlik ödeneği her ayın sonunda yapılıyor. Torba yasa ile bu durum değişecek ve işe giriş, emeklilik gibi durumların tespit edilerek, fazladan yapılan ödemelerin önüne geçmek için işsiz maaşları her ayın beşinde ödenecek. Halen işsizlik ödeneği alanlar da torba yasanın çıkması sonrası maaşlarını ayın 5’inde alacak.