Toraman’ın Koyunu Sonra Çıkar Oyunu

İlk yarıda Beşiktaş golü atmasına karşın Holosko'nun etkisiz oyunu, Toraman-Fink ikilisinin de, ofansif oynama konusundaki zaafları dolayısıyla istediği futbolu sergileyemedi. Bütün bir 45 dakika boyunca Holosko'nun golü ve Bobo'nun pozisyonu dışında rakip kalede pek bir varlık gösteremedi.

Denizlispor ise birinde Rüştü'nün çıkardığı, diğerinde ise kale direğinde patlayan pozisyonlarında şans meleği yanlarında değildi. Çağlar'ın maestro gibi uzun güzel paslarıyla takımını yönetmesine rağmen, ikinci yarıda da güçlü Beşiktaş defansını geçemedi. Ortaya ise sadece mücadele gücü yüksek kısır bir futbol çıktı.

Aslına bakarsanız Mustafa Denizli, orta sahada sürekli çok pas yaparak ayağında top tutan ve bunun neticesinde kaptırdığı toplarda rakibine kontra durumda yakalanan bir Beşiktaş'ı istemiyor. Onun yerine rakibine oynama şansını vererek, presle kazandığı topları çabucak hücum hattına ulaştırıp, bitirici oyuncularıyla şampiyon olma planları yapıyor. Eğer Beşiktaş şampiyon olacaksa transfer döneminde alınan onlarca milyon euroluk oyuncuları ile değil, Ekrem, Fink, Toraman, Ernst gibi bu stratejiye yatkın oyuncuları ile olacaktır.

41. dakikada çok ilginç bir gol buldu Beşiktaş. Bu öyle bir goldü ki gerek Mustafa Denizli, gerek Yıldırım Demirören ve gerekse bizler epey bir süre sonra gol olduğunu anlayabildik. Yıldırım Demirören demişken, eşi Revna Demirören’in son günlerde Elazığ’da okul yaptırma girişimlerinin Beşiktaş’a son yıllarda kaybettiği sempatinin bir kısmını geri getireceğini düşünüyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi Yıldırım Demirören eşi ve çocukları ile beraberken çok daha sempatik görünüyor.

Bu maçta İ.Toraman için ayrı bir paragraf açmamız gerekiyor. Bazen esas mevkisi stoperde, bazen sağbek, bazen de ön liberoda izliyoruz kendisini. Her oynadığı mevkide de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Özellikle bu maçta oldukça iyi bir performansla tüm toplara mükemmel bir zamanlama ile ilk müdahalede bulunma becerisini gösterdi. Zamanlama, fizik-kondüsyon ve mücadele azmi, topu oyuna sokma konusundaki eksikliğini nötürledi. Bu performansı ile Ulusal takıma çağrılmayı fazlası ile hak ediyor. F.Bahçe’de Bilica’nın, G.Saray’da Servet’in ön liberoda oynadığını hayal ederseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.

Övgüye layık bir diğer futbolcu ise Ekrem'di. İtiraf etmemiz gerekir ki çoğumuz, onlarca milyon euroya transfer edilen yıldızlardan formayı kapabileceğine inanmıyorduk. Hatta daha da ileri gidersek kendisine yakıştırmıyorduk bile. Ama kendisi özverili oyunu ile hem Beşiktaş, hem de Avusturya Milli Takımı'nda formayı bileğinin hakkıyla kaptı. Kendisini “yıldız” sayan paramatik futbolcularımıza önemle örnek gösterilir.

Konuşulması gereken bir başka isim ise Mustafa Denizli'dir. Her ne kadar Beşiktaş'a teknik anlamda çok büyük katkı yapmamış olsa da, takım içinde kurduğu otorite ve disiplin ile fazlasıyla övgüyü hak ediyor. Kurşuni saçları, karizması ve tecrübesi ile istediğini, istediği yerde, istediği zamanda oynatma şımarıklığını gösterse de, kendisine “gıkını” çıkartmaya bile kimse teşebbüs edemiyor. Kısacası takımın tek horozu Mustafa Denizli ve Rüştü'yü bile santrforda oynatma gücüne sahip. Daum'un Fenerbahçe'sini gördükten sonra bu özelliğinin ne kadar kıymetli olduğu anlaşılır.

Mustafa Denizli'yi eleştirebileceğimiz tek nokta, 2. yarıda aksayan ve her an sarı kartını ikileyecek İbrahim Kaş yerine takımın tek solbeki İ.Üzülmez'i oyundan çıkartmasıdır. Halbuki geçen hafta olduğu gibi Toraman'ı sağbeke çekip, orta sahaya Ernst'i monte edebilirdi. Sayın Denizli bu hataları sürekli yapıyor ve bazı maçlarda da hatasından dönerek maçı kazanmasını biliyor. Bu durumun bir antrenörlük dehası ile bir ilgisi olmamakla beraber bize “Allah fakir kulunun eşşeğini önce kaybettirir, sonra buldurup sevindirirmiş” atasözünü hatırlatmaktadır.