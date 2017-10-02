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    Tor Browser kullananlar dikkat! Birçok yeni özellik geldi

    chip.com.tr
    02.10.2017 - 07:49 | Son Güncelleme:

    Bir Tor kullanıcısıysanız, son 24 saatte tarayıcı açmış olma ihtimaliniz yüksek. Eğer öyleyse, muhtemelen yeni 7.0.6 sürüme yükseltmek için bildirimi görmüşsünüzdür. Peki bu yeni güncellemeyle ne geliyor?

    Bu kez olan en büyük değişiklik bu ayın başlarında çıkan yeni stabil Tor sürümü 0.3.7'yi kullanması. Tor Project, 0.3.1 serileri hakkında şunları söyledi:

    "0.3.1 serileri ile Tor, klasör bilgisini daha sıkıştırılmış bir formatta sunuyor ve indiriyor, böylece bant genişliğinden tasarruf ediyor. Ayrıca yeni takviye sistemi ile net-akışı trafik analizlerine karşı koyuyor ve Rust'ta Tor'un parçalarını inşa etmek için deneysel destek içeriyor. (ama Rust'un içinde henüz hiçbir Tor parçası yok). Bunun dışında başka küçük özellikler, hata düzeltmeleri ve onion serisi 0.3.2 revizyonu için altyapı çalışması var." 

    Tor Browser kullananlar dikkat Birçok yeni özellik geldi

    Bunlar görünmeyen kısım için oldukça iyi güncellemeler. Görünen kısımlarda ise Tor Browser 7.0.6 artık Firefox 52.4.0 ESR'ye dayanıyor ve bu saldırganların kullanabileceği güvenlik açıklarına karşı güvenlik yamaları bulunduruyor. HTTPS Everywhere ve NoScript eklentileri de yeni sürümlerine güncellenmiş.

    Etiketler: tor , tor browser , internet
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