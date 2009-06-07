Topuz KuralÄ± - 2

Pes! Â Â

FenerbahÃ§e, neredeydi 10 gÃ¼ndÃ¼r? Neden ortaya Ã§Ä±kÄ±p anlaÅŸamadÄ± Mehmet'le...

"BeÅŸiktaÅŸlÄ±yÄ±m!" dedikten sonra, bonservisini almak mÄ± ortaya Ã§Ä±kmak? Ve ya bonservisini alÄ±p, bizim futbolcumuz sanmak mÄ±dÄ±r bu Ã§Ä±kÄ±ÅŸ? Ama ne oldu Mehmet sÄ±rtÄ±na geÃ§irdi formayÄ±, "FenerbahÃ§eâ€™ye gitmem!" dedi...

NasÄ±l bir ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸ bu anlayamadÄ±k? Fatih Kaya yazÄ±yor Â



Bir de, Mehmet profesyonel deÄŸilmiÅŸ...

Niye? Ã‡Ã¼nkÃ¼ FenerbahÃ§e'ye imza atmÄ±yor!

TÃ¼mer gibi "BeÅŸiktaÅŸ'tan baÅŸka(!) takÄ±mda oynamam" deyip oynasaydÄ± tabi profesyonel olacaktÄ±!

Mehmet, delikanlÄ± gibi sÃ¶zÃ¼nÃ¼n arkasÄ±nda durduÄŸu iÃ§in profesyonel deÄŸil!

Ã‡Ã¼nkÃ¼, parayÄ± tercih etmiyor, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± tercih ediyor.



Gelelim, Chealsea'nin 3 puanÄ±nÄ±n silindiÄŸi idda edilen olaya...

GÃ¶rÃ¼ÅŸme ne zaman oluyor; yÄ±l 2005, aylardan Ocak...

HenÃ¼z daha Ä°ngiltere Premier Ligi bitmemiÅŸ devam ediyor. NeymiÅŸ lig daha bitmemiÅŸ, Cole Arsenal'de futbol oynamaya devam ediyor. Ã–nce bunu anlamak lazÄ±m...

CezayÄ± verende ne FÄ°FA ne de UEFA, cezayÄ± veren Ä°ngiltere Futbol Federasyonu...

Kimsenin dÄ±ÅŸarÄ±lara Ã§Ä±kmasÄ±nada gerek yok. Zaten Aziz BaÅŸkan ne dedi, Futbol Federasyonunun kararÄ± vermesini bekleyeceÄŸiz.



Mehmet olayÄ± ne zaman oluyor 4 Haziran, lig bitmiÅŸ herkes tatilini yapÄ±yor.

Kayserispor, Mehmet'i satacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ. Mehmet gideceÄŸini...

Fikir ve zikir aynÄ±...

Ne Mehmet ne de Kayserispor kimseyle anlaÅŸmamÄ±ÅŸ, ta ki BeÅŸiktaÅŸ Mehmet'ten "Gelirim" mesajÄ±nÄ± alÄ±ncaya kadar. Ortada bir anlaÅŸmada yok. SÃ¶z var...

Ama ne olduysa etekler tutuÅŸtu, kupalar kaÃ§tÄ±, Mehmet'te elden kaÃ§Ä±yor.

Biz FenerbahÃ§e'ye sÃ¶z vermiÅŸtik. Pazartesiâ€™ye kadar bekleyeceÄŸiz demeÃ§leri ve Ã¼zerinden 2 saat geÃ§meden. Hemen bonservisi FenerbahÃ§e'ye veriliyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m nikahÄ± misali, tabi esas cocuk ortalarda yok.



Åžimdi iki olay ortada, bu olaylarÄ±n birbiriyle alakasÄ± var mÄ±?

Ve olayÄ±n acÄ± tarafÄ± ise 3 puan silme diye bir ÅŸey olmamasÄ±, benzer bir olayÄ±n tekrarlanmasÄ± durumunda 3 puanÄ± silme kararÄ± alÄ±ndÄ±! Yani puan silme olmadÄ±...

Hem olaylarÄ±n alakasÄ± yok, hem puan silme.



KÃ¶ln'de hain ilan edilen Daum ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine ve anlaÅŸÄ±lmasÄ±na sesi(!) kÄ±sÄ±lanlarâ€¦

BugÃ¼n, Mehmet BeÅŸiktaÅŸ'Ä± tercih etti diye ortalÄ±ÄŸa Ã§Ä±kanlardÄ±r...

BeÅŸiktaÅŸ, etik davranmamakla suÃ§lanÄ±yor.

Kayserispor Onursal BaÅŸkanÄ± Mehmet Ã–zhaseki , DemirÃ¶ren'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Kayserispor ve FenerbahÃ§e anlaÅŸmasÄ± olmadan Ã¶nce...

Demek ki, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Mehmet'le ilgilendiÄŸinden Kayserispor yÃ¶netiminin haberi var.

Neden etik deÄŸil o zaman? Etik olan, Mehmet Topuz'u anlaÅŸmak istemediÄŸi FenerbahÃ§e'ye mi vermek?



Mehmet'in bu aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan sonra, hiÃ§ bir FenerbahÃ§elinin onun transferine sÄ±cak bakacaÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum.

KulÃ¼plerimizin iÃ§in en doÄŸrusu, geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi uzlaÅŸÄ±p, futbolcunun tercihine saygÄ± duymasÄ± olacak.





HoÅŸcakal Bobo



Bobo transferi, DemirÃ¶ren'in Ã¶vgÃ¼ye deÄŸer hareketlerinin baÅŸÄ±nda gelmiÅŸtir.

Tabi onu BeÅŸiktaÅŸ'a kazandÄ±ran Zago'yu da unutmamak lazÄ±m...

GÃ¶bekli ve fazla kilolu hali halen zihnimde...

Kim bu nasÄ±l alÄ±nÄ±r derken, Tigana ile yÃ¼kselen yÄ±ldÄ±zÄ± sezon sonunda bonservisiyle birlikte Kartal yaptÄ± Bobo'yu...

BeÅŸiktaÅŸ macerasÄ±, 1 Lig ÅžampiyonluÄŸu, 3 TÃ¼rkiye KupasÄ± ve 1 SÃ¼per Kupa ile son buldu...