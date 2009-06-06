Topuz KuralÄ±

Mehmet'in transferindeki keskin duruÅŸu ile ilk aklÄ±ma gelen isim Bosman oldu. Bosman yalnÄ±z futbolda deÄŸil, diÄŸer spor dallarÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸime imza atarak sporcularÄ±n haklarÄ±nÄ± savundu tek baÅŸÄ±na.

Peki kimdir bu Bosman?Â Fatih Kaya yazÄ±yor Â

Futbol kariyerini 31 yaÅŸÄ±nda sonlandÄ±rmÄ±ÅŸ BelÃ§ikalÄ± futbolcu...Â

Futbolculuk dÃ¶neminde, Ã§ok parlak ve oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neme damga vuracak iÅŸler yapmadÄ±, ancak Bosman futbolla az Ã§ok ilgilenen insanlar iÃ§in yabancÄ± bir isim deÄŸil.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde sÃ¶zleÅŸmesi sona eren futbolcularÄ±n, bonservis bedeli olmaksÄ±zÄ±n transferi gerÃ§ekleÅŸiyorsa bunun sebebi Bosman'dÄ±r.

Bosman, sÃ¶zleÅŸmesi sona erdikten sonra kulÃ¼bÃ¼yle anlaÅŸamadÄ±. Futbol yaÅŸantÄ±sÄ±na devam etmek iÃ§in doÄŸal olarak baÅŸka bir kulÃ¼ple anlaÅŸtÄ±. O gÃ¼nÃ¼n kurallarÄ± gereÄŸi, sÃ¶zleÅŸmesi sona ermesine raÄŸmen eski kulÃ¼bÃ¼, Bosman'Ä±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼pten yÃ¼ksek bir bonservis bedeli istedi. Bu Ã¼creti karÅŸÄ±layamayan yeni kulÃ¼bÃ¼ Bosman'Ä±n transferinden vazgeÃ§ti.

Ä°ÅŸte Bosman kurallarÄ±nÄ±n doÄŸuÅŸ hikayesi budur...

AslÄ±nda Bosman bir Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yaparak, futbolcularÄ±n bir kÃ¶le gibi kullanÄ±lmasÄ±na baÅŸ kaldÄ±rdÄ±, davasÄ±nÄ± aÃ§tÄ± ve kazandÄ±...

PerÅŸembe gecesi Hurriyet.com.tr gecesindeydik ekip olarak. Sevgili spor mÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z MeriÃ§ Tunca'ya 3 tane haber geldi.

1. Efes Pilsen 60 - FenerbahÃ§e Ãœlker 68

2. Trabzonspor'un genel kurula gitmesi

3. Mehmet Topuz'un BeÅŸiktaÅŸla anlaÅŸmasÄ±...

3 olayda Ã§ok Ã¶nemliydi.

Senelerdir transferi yÄ±lan hikayesine dÃ¶nen Mehmet'in BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸmasÄ± ve transferin bu kadar kolay olmasÄ± daha bir ilgi Ã§ekiciydi...

YanÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±m!!!

Kayserispor kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sonrasÄ±nda takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tavÄ±r bu transferin bu kadar kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

Ã–nce Mehmet; "BeÅŸiktaÅŸlÄ±yÄ±m ve BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giymek istiyorum" diyerek transferinde kulÃ¼bÃ¼nden anlayÄ±ÅŸ beklediÄŸini aÃ§Ä±kca dile getirdi.

Hemen arkasÄ±ndan Genel Menajer SÃ¼leyman Hurma'nÄ±n; "Mehmet'e bu sÃ¶yledikleri BeÅŸiktaÅŸlÄ± yÃ¶neticiler tarafÄ±ndan sÃ¶yletiliyor olabilir. Biz FenerbahÃ§e ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±...

Bu konuÅŸmalarÄ±n arkasÄ±ndan yÄ±llardÄ±r hiÃ§ bir kulÃ¼be verilmeyen ve haftalardÄ±r para konusundan anlaÅŸÄ±lamayan Mehmet, alelacele bonservis bedeli belirtilmeden FenerbahÃ§e'ye verildi.

SÃ¼leyman Hurma'nÄ±n sÃ¶yledikleri Ã§ok enteresandÄ±; "Biz Mehmet'i FenerbahÃ§e'ye verdik. Ãœcret ve alÄ±nacak oyuncu henÃ¼z kesin deÄŸil. BeÅŸiktaÅŸ, Mehmet'i almak istiyorsa FenerbahÃ§e ile gÃ¶rÃ¼ÅŸsÃ¼n..."

10 gÃ¼ndÃ¼r FenerbahÃ§e'nin, Topuz'un menajerleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve anlaÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± Mehmet kendi sÃ¶yledi.

Sizin mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±za gÃ¶re, FenerbahÃ§e'nin Ã¶nce sizle anlaÅŸmasÄ± gerekmiyor muydu? Neden 10 gÃ¼ndÃ¼r Mehmet ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼? Ve anlaÅŸÄ±lamamasÄ±na raÄŸmen ne amaÃ§la Mehmet'in bonservisi FenerbahÃ§e'ye verildi?

FenerbahÃ§e'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi serbest, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yasak mÄ±?

BeÅŸiktaÅŸ resmi sitesinden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Kayserispor'la anlaÅŸÄ±lmadan Mehmet Topuz'la anlaÅŸtÄ±k denmedi. Mehmet iÃ§indeki aÅŸk ve heyecanla, haklÄ± olarak aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Bu durumda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ve Mehmet'in suÃ§u nedir?

RahatsÄ±zlÄ±k veren, Mehmet'in BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸmasÄ± mÄ±?

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde 3 sene ÅŸampiyonluk sÃ¶zÃ¼ vermesinin hemen arkasÄ±ndan, ligin en kaliteli futbolcularÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen Mehmet Topuz'un BeÅŸiktaÅŸ ile anlaÅŸmasÄ±, FenerbahÃ§e'nin ÅŸampiyonluk hesaplarÄ±nÄ± bozabilir...

Bu anlaÅŸmadan sonra Kayserispor ve FenerbahÃ§e kulÃ¼plerinin doÄŸal olarak beklentisi, Mehmet Topuz'un Ã¶zÃ¼r dilemesi ve FenerbahÃ§e'ye imzasÄ±nÄ± atmasÄ±.

Ama olmadÄ±, kantarÄ±n topuz(!)u kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ± bir kere...

Mehmet o kadar kesin aÃ§Ä±klamalar yaptÄ± ki bÃ¼tÃ¼n BeÅŸiktaÅŸlÄ±larÄ±n tÃ¼yleri diken diken oldu.

Daha sahaya adÄ±mÄ±nÄ± atmadan, birden taraftarÄ±n sevgilisi oluverdi. Her aÃ§Ä±klamasÄ±yla Pascal'Ä±n tahtÄ±nÄ± adeta salladÄ±. BeÅŸiktaÅŸ sevgisiyle, futbol oynamamayÄ± bile gÃ¶ze aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ä°fadeler Ã§ok net; "FenerbahÃ§eâ€™de oynamam. BeÅŸiktaÅŸ benim hayalimâ€¦"

Kural aÃ§Ä±k aslÄ±nda futbolcu istemezse o anlaÅŸma iptal olur.

Zaten bunun en yakÄ±n Ã¶rneÄŸini AydÄ±n Karabulut ile Bursaspor arasÄ±nda olan transferde gÃ¶rdÃ¼k.

AsÄ±l kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran neden bÃ¶yle bir yola gidildiÄŸi!!!

BeÅŸiktaÅŸ'Ä± suÃ§layanlar, bu ikili anlaÅŸmada neden Mehmet'e danÄ±ÅŸma gereÄŸi duymadÄ±lar. Yoksa bu anlaÅŸmada Mehmet'in ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bir Ã¶nemi yok mu?

Benim bildiÄŸim sahada futbolcu oynar?

Her seferinde Kayserispor CamiasÄ±na saygÄ±sÄ±nÄ± belirtip teÅŸekkÃ¼r eden, yÄ±llarÄ±nÄ± Kayseri'ye adamÄ±ÅŸ Mehmet'e, zaten bÃ¶yle davranÄ±lmasÄ± gerekiyordu! Tebrikler!

Mehmet'in bu sÄ±navÄ±nÄ±n sonucunda, Bosman KuralÄ±nÄ±n yanÄ±na birde Topuz KuralÄ± eklenebilir.

SonuÃ§ ne olcak ilerleyen gÃ¼nlerde gÃ¶receÄŸiz. Ancak ÅŸurasÄ± kesin ki, Mehmet istediÄŸi kulÃ¼pte futbol oynamayÄ± sonuna kadar hakediyor!!!