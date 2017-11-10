Topuklu ayakkabısıyla arkadaşının gözünü çıkardı! 16 ay hapse çarptırıldı

The Strait Times'ın haberine göre, üç çocuk annesi 28 yaşındaki Siti Zahara Afifi Abdülkerim, 2015 yılında Singapur'da çalıştığı gece kulübünde aralarında husumet bulunan Nur Lena Rahmat (31) ile tartıştı.

Haberde, tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Abdülkerim, yere düşen Rahmat'a 14,5 santimetre uzunluğunda topuklu ayakkabısıyla defalarca vurdu.

Rahmat'ın "Göremiyorum" diye çığlık atması üzerine kadına saldırmaya son veren Abdülkerim'e, yargılandığı mahkeme tarafından 16 ay hapis ve yaklaşık 6 bin dolar para cezası verildi.

Olaydan sonra tedavi gören Rahmat'ın görme yetisini kaybeden sol gözünün yerine protez takıldığı kaydedildi.