Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Topuklu ayakkabısıyla arkadaşının gözünü çıkardı! 16 ay hapse çarptırıldı

    Topuklu ayakkabısıyla arkadaşının gözünü çıkardı! 16 ay hapse çarptırıldı

    AA
    10.11.2017 - 11:39 | Son Güncelleme:

    Singapur'da eski gece kulübü çalışanı kadın, tartıştığı meslektaşını ince topuklu ayakkabısıyla kör ettiği gerekçesiyle 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    The Strait Times'ın haberine göre, üç çocuk annesi 28 yaşındaki Siti Zahara Afifi Abdülkerim, 2015 yılında Singapur'da çalıştığı gece kulübünde aralarında husumet bulunan Nur Lena Rahmat (31) ile tartıştı.

    Haberde, tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan Abdülkerim, yere düşen Rahmat'a 14,5 santimetre uzunluğunda topuklu ayakkabısıyla defalarca vurdu.

    Rahmat'ın "Göremiyorum" diye çığlık atması üzerine kadına saldırmaya son veren Abdülkerim'e, yargılandığı mahkeme tarafından 16 ay hapis ve yaklaşık 6 bin dolar para cezası verildi.

    Olaydan sonra tedavi gören Rahmat'ın görme yetisini kaybeden sol gözünün yerine protez takıldığı kaydedildi.

    Etiketler: kavga
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri