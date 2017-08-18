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Toptancılara hizmet veriyordu metro ile perakendeye yönelecek

Hürriyet Haber
18 Ağustos 2017 - 12:15Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 12:16

İstanbul Ümraniye'de daha çok toptancılara hizmet veren KEYAP Ev Dekorasyonu Alışveriş ve Ticaret Merkezi, 2018-2019 döneminde açılacak olan Bostancı - Dudulu metro hattı ile birlikte perakende satışa da yoğunlaşacak. Metro hattı ile daha kolay ulaşılır hale gelecek olan KEYAP’ın ürün çeşitliliği ve uygun fiyatlarıyla evini güzelleştirmek isteyenlerin özellikle de kadınların akınına uğraması bekleniyor.

KEYAP Ev Dekorasyonu Alışveriş ve Ticaret Merkezi, Türkiye’de ev dekorasyonu denildiğinde ilk akla gelen yerlerin başında geliyor. 200’e yakın firmanın bulunduğu KEYAP’ta ev dekorasyonuna dair her türlü ürün AVM’lerdeki ve piyasadaki satış fiyatlarından çok daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bugüne kadar ağırlıklı olarak Türkiye’nin dört bir tarafından gelen toptancılara ve mağaza sahiplerine hizmet veren KEYAP, önemli bir değişime hazırlanıyor.

METRO HATTI İLE KADINLARIN UĞRAK YERİ OLACAK

KEYAP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Kuriş, 2018-2019 döneminde açılacak olan Bostancı-Dudulu Metro Hattı’nın duraklarından birinin hemen Keyap’ın yakınında olacağını söyleyerek, “Bugüne kadar müşterilerimiz çoğunlukla toptancılardı. Bulunduğumuz noktanın ağırlıklı imalat bölgesi olması ve İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek kolay olmadığından bugüne kadar perakende satışımız azdı.

Ancak metro hattının açılması ile yerleşim yoğunluğu olan yerlerde oturan insanlar da rahatlıkla KEYAP’a gelebilecek. Metro hattıyla birlikte KEYAP’ta perakende satışlara da yoğunlaşmayı hedefliyoruz. Tabi ki yine eski müşterilerimize yönelik toptan satışlarımız devam edecek. Ancak ürün çeşitliliğimiz ve uygun fiyatlarımız ile evini güzelleştirmek isteyenlerin özellikle de kadın müşterilerimizin akınına uğrayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

 

Etiketler: Bostancı-Dudulu Metro Hattı , KEYAP Ev Dekorasyonu Alışveriş ve Ticaret Merkezi , Mehmet Nuri Kuriş
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