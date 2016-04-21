Topraktan Alan Kazanıyor, 50 Ay 0 Faiz

E-5’e sıfır konumda yükselen Terrace Lotus “İNANLAR - İNDesign Ofis” imzalı. İdeal lokasyon seçimiyle de kazandırmak için yükselen Terrace Lotus’da daire büyüklükleri 90-240 metrekare arasında değişiyor.
Bölgenin en değerli konumunda yükselen Terrace Lotus, 150 metre uzunluğu ile İstanbul’un en yüksek kulelerinden olacak. 1+1’den 4+1’e değişen seçeneklerle toplam 149 adet yaşam alanı, 90 m2 ile 240m2 arasında değişiyor. Estetiğin, fonksiyonellikle bir araya geldiği yaşam alanları 3.40 m tavan yükseklikleri, balkonları, her odada açılabilir pencereleri, deniz ve şehir manzarası seçenekleri ve sayısız ayrıcalıklarıyla otel konforunda rezidans yaşamı sunuyor. Açık-kapalı sosyal alanları, ve ofis seçeneklerinin yanı sıra 44 mağazalı alışveriş merkezi, ideal bir yaşam projesi.
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Bu bölgedeki özgün lokasyonu, Terrace Lotus’a benzersiz bir ulaşım kolaylığı sağlıyor. Dakikalar içinde bölgenin önde gelen eğitim, sağlık ve alışveriş merkezlerine ulaşmak mümkün. Terrace Lotus; Atatürk Havalimanı’na 15 dk, Metrobüse 1 dk, TEM otoyoluna 3 dk, İDO deniz otobüsüne 6 dk, Marmaray’a 17 dk ve 2019’da tamamlanacak yeni metro hattına 2 dk yakınlıkta.
Topraktan Alan Kazanıyor!
Terrace Lotus’ta, lansman dönemine özel firma bünyesinde sadece %10 peşinatlı ve uzun vadeli ödeme planları sunuluyor. Peşin ödemelerdeki indirimler ve kişiye özel ödeme planları için İnanlar-Beylikdüzü Tanıtım ofisinden, hafta sonu dahil 7 gün 9:00 – 19:00 saatleri arasında detaylı bilgi almak mümkün.
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www.terracelotus.com