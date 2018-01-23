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    Haberler >Kitap Sanat>Toprak, yaz ve ayçiçekleri...

    Toprak, yaz ve ayçiçekleri...

    BAHAR GEDİK
    23.01.2018 - 15:11 | Son Güncelleme:

    Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2016 Yılı İlkgençlik Romanı Ödülü sahibi olan ‘Dedemin Ayçiçeği Tarlası’nda Gamze Pat, çocuk kitaplarında aranan yalın dili ve duru anlatımı yakalıyor.

    Çocuk kitaplarının belki de en önemli kurallardan biri temiz bir Türkçe ile duru anlatımının olması. Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı da işte bu amaçla kurulmuş bir vakıf ve her yıl düzenlediği yarışmalarla çocuk ve gençlik edebiyatına nitelikli eserler kazandırmayı hedefliyor.
    Geçen yıl 10’uncu yaşını kutlayan vakfın 2016 Yılı İlkgençlik Romanı Ödülü’ne Gamze Pat’ın ‘Dedemin Ayçiçeği Tarlası’ adlı kitabı değer görülmüştü. Romanı okurken, Pat’ın bu eserinin ödüle neden değer görüldüğünü anlamak zor değil!
    Gamze Pat, ‘Dedemin Ayçiçeği Tarlası’nda son derece yalın ve duru bir dil kullanmış. Son dönemde sık sık karşımıza çıkan ağdalı dildeki eserlerden sonra Pat bize yalınlığı, dilin sadeliğindeki zarafeti hatırlatıyor. Kitabın dili kadar kurgusu da hayli temiz ve akıcı.
    Anne-babasının sık sık birbiriyle tartışmasından bunalan Toprak’ın kendince kaçış yollarıyla başlayan hikâye daha ilk satırda biz yetişkinlere hitap ediyor ve ebeveynliği sorgulatıyor. Ebeveynlerin çocuklarına “Artık büyüdün sen” derken kendilerinin içine düştükleri ‘çocukça’ tartışmaları Toprak da anlamıyor ve kendine kaçış yolları buluyor. Toprak’ın daha fazla üzülmesini istemeyen anne ve babası, onu yazı geçirmesi için dedesinin yanına gönderiyor. Ve macera başlıyor!
    Toprak, kasabaya geldiği andan itibaren, ayçiçekleri ve tanımadığı bir çocukla ilgili garip rüyalar görmeye başlar. Bu da yetmezmiş gibi dedesinin evinde bulduğu esrarengiz bir fotoğraf sayesinde, babaannesinin herkesten sakladığı büyük bir aile sırrı olduğunu keşfeder. Ve bu gizemli sırra gençlik romanlarının olmazsa olmazı ilk aşk heyecanı da eklenir...
    Aslında Gamze Pat bilmediğimiz, özgün bir hikâye anlatmıyor ama sıradanı basite kaçmadan, yalınlığın ayrımına vararak anlatması okuru hızla hikâyenin içine çekiyor. Bu da bize ödüllü yazar Gamze Pat’ın çocuk edebiyatında ciddi bir yer edineceğini gösteriyor.
    Kim bilir belki bir gün Toprak’ın aşkı da İpek Ongun’un Serra’sının aşkı gibi pek çok gencin hafızasında yer edinir!

    DEDEMİN AYÇİÇEĞİ TARLASI  Toprak, yaz ve ayçiçekleri...
    Gamze Pat
    Altın Kitaplar, 2017
    96 sayfa, 7 TL.

    Etiketler: Gülten Dayıoğlu , Roman , Ödül
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