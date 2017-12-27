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Toplu taşıma araçlarında hastalık kapmayın

Hürriyet Haber
27.12.2017 - 00:04 | Son Güncelleme:

“İnsanların toplu olarak bulunduğu yerler bulaşıcı hastalıkların yayılmasında önemlidir”diyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Güler Delibalta, kışın binilen toplu taşıma araçlarındaki mikroplardan nasıl korunmamız gerektiği konusunda bizleri bilgilendirdi.

Kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda geçirilen süre uzar ve bulaşıcı hastalıklarının görülme sıklığını artar. Toplu taşıma araçları ile yapılan seyahatler hem solunum yolu hem de temas yolu ile bulaşabilen hastalıklar açısından risk oluşturur.

Toplu taşıma araçları ile seyahat ederken;

* Hasta olan kişiler hapşırıp, öksürdükten sonra elini sürdüğü koltuk, kapı kolu ve tutmaçlara mikrop bulaştırırlar. Toplu taşıma araçlarında mümkün olduğu kadar az yere dokunulmalı ve yolculuk sırasında ve sonrasında eller yıkanmadan ağız ve göz ile temas ettirilmemelidir.

* Grip virüsü dış ortamda, kapı kollarında, toplu taşıma araçlarındaki tutacaklarda uzun süre canlı kalır ve insanlara bulaşarak hastalık oluşturmaya devam edebilir. Virüsler bulaştıktan belirli bir süre sonra hastalık meydana getirirler, bu kişiler gittikleri yerlere bu virüsleri taşıyabilir, ailesi, iş arkadaşları ve temas ettikleri herkesi riske sokabilirler. El hijyeni, enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkin, en ucuz ve en güvenilir yöntemdir.

* Hasta olan kişilerin bir metre yakınında olmak hastalık bulaşması yönünden riskli bölgedir. Özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve kronik hastalığı (diyabet, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı vb. ) olan kişilere bulaşma daha kolay olur ve daha ağır klinik tablolara sebep verir.

* Hava yolu ile bulaşabilecek hastalıklara karşı ağız uygun şekilde kapatılabilir.

* Toplu taşıma araçlarında bulunan klima ve havalandırma sistemlerinin uygun aralıklarla ve yeterli temizlenmediği durumlar kişilerin hasta olmasına sebep olabilir.

* Hasta olan kişiler diğer insanlara hastalık bulaştırabileceğinden toplu kullanım alanlarından uzak durmalıdırlar.

* Tüm bunların yanında sağlıklı beslenmeye önem gösterilmeli, vitamin ve mineral alımına dikkat edilmelidir.

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Etiketler: BAYER , 365 Gün , iyi yaşam
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