Toplu taşıma anketinden çarpıcı sonuç: Hijyenik araç şaşırttı

İstanbul’da günde yaklaşık 6 milyon kişi, 13 milyon kez toplu taşıma araçlarını kullanıyor. NG araştırma şirketi toplu taşıma araçlarını kullananlarla yaptığı araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırma benderimki.com üzerinden, 15 yaşından 64 yaşına kadar çeşitli mesleklerde çalışan ve İstanbul’un farklı ilçelerinde yaşayan 1000 kişinin katılımı ile 11-30 Ocak tarihleri arasında yapıldı.

Araştırmada çıkan sonuca göre İstanbullular, sırasıyla en çok otobüs, minibüs ve metrobüs kullanıyor. Vapurun en az kullanılan toplu taşıma aracı olarak dikkat çekti. Katılımcıların verdikleri cevaplara göre, günde ortalama 2.5 saat trafikte harcanıyor ve her 10 kişiden 9’u trafiğin psikolojilerini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Araştırmaya katılan her 10 kişiden 9’u toplu taşıma araçlarını kullanacak kişilerin özel bir eğitimden geçmesi ve sertifika alma zorunluluğunun gelmesi gerektiğini savunuyor

EN FAZLA ŞİKÂYET ARAÇLARIN KALABALIK OLMASI

Uzun saatler seyahat edilmek zorunda kalınan toplu taşıma araçlarında yaşanan sorunlar ile ilgili de halkın fikirleri soruldu. Çıkan sonuca göre İstanbul halkının 10’da 9’u araçların aşırı kalabalık olduğundan şikâyetçi. Ayrıca her 10 kişiden 7’si toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda ve sıklıkta olmadığını düşünüyor.

KLİMALAR ÇALIŞMIYOR, TARTIŞMA VE KAVGALAR OLUYOR

Her 10 kişiden 6’sı araçlarda bulunan havalandırma sistemlerinin gerektiğinde veya yeterli kuvvette çalıştırılmadığını belirtiyor. Her 10 kişiden 3’ü toplu taşıma araçlarında daha önce fiziksel ve sözlü kavgalara, 5’i ise sadece sözlü kavgalara şahit olduğunu belirtiyor.

Toplu taşıma araçları, personelin kibarlığı ve trafik kurallarına uyması, aracın ne kadar kalabalık, temiz/hijyenik, hızlı, güvenli olduğu ve nasıl koktuğu dahil olmak üzere 7 kriterde değerlendirildi. Çıkan sonuçlardaki genel tablo şöyle:

• Kibarlık ve trafik kuralına uyma: Tramvay

• Kalabalık: Tüm taşıtlar bu kriterden sınıfta kaldı.

• Temiz ve hijyenik: Metrobüs.

• Güzel koku: Taksi.

• Güvenli: Metro ve Marmaray.

• Hız hariç tüm kriterlerden kötü oy alarak sınıfta kalan toplu taşıma aracı minibüs oldu. En çok kullanılan toplu taşıma araçlarında ön sırada olmasına rağmen İstanbullular minibüslerden çok şikâyetçi.