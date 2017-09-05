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Toplu sözleşme memura ne kazandırdı?

Noyan DOĞAN
05.09.2017 - 20:21 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 21:52

Yeni toplu sözleşme ile memurların sadece maaşları zamlanmadı. Eş ve çocuk yardımından fazla mesai ücretine kadar memurların aldığı yan ödemeler de arttı. Ayrıca hac izni, ulaşım ve lojman gibi sosyal haklar da verildi.

BAYRAMDAN hemen önce memur ve emeklilerinin 2018-2019 yılına yönelik 4. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında alacakları zamlı maaşları tüm detayları ileToplu sözleşme memura ne kazandırdı
açıkladık. Okuyuculardan da hemen hemen her gün toplu sözleşme ile ilgili onlarca soru geliyor. Öncelikle şunu belirteyim, toplu sözleşme, sadece memur ve emeklilerinin önümüzdeki iki yılda alacakları maaş zamlarından ibaret değil. Bunun yanı sıra birçok sosyal hakları da içeriyor. Nitekim yeni toplu sözleşmede de çalışan memurların hem mevcut sosyal hakları iyileştirildi hem de yeni haklar eklendi.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANA ZAM
Bunların başında da maaş katsayıları ve sözleşmeli personelin alacağı maaş zamları geliyor. Malum son yıllarda kamuda sözleşmeli personel çalıştırılması yaygın. Ayrıca maaş katsayısına bağlı olarak memurlara yapılan birçok ödeme de gelecek yıldan itibaren artacak. Önce sözleşmeli personelden başlayalım.
Toplu sözleşmeye göre; 2018’in ilk yarısında sözleşmeli çalıştırılacak personelin eğitim durumuna ve unvanına göre ücret tavanı 5.212 lira ve 5.846 liraya yükselecek. Yılın ikinci yarısında ise ücret tavanı 5.394 lira ve 6.051 liraya çıkacak. Sözleşmeli personelin ücret tavanı 2019 yılının ilk 6 ayında ise 5.610 lira ve 6.293 liraya; ikinci 6 ayında da 5.890 lira ve 6.607 liraya yükselecek.

AİLE YARDIMI DA ARTTI
Yeni toplu sözleşme ile memurların aylık katsayıları da arttı. 2018’in ilk yarısında aylık katsayı 0,106815, memuriyet taban aylığına aylık katsayısı 1,671951’e çıkarıldı. Peki, bu ne anlama geliyor? Memurların aylık ücretleri ile sosyal haklarının belirlenmesinde aylık katsayı, taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayıları kullanılıyor. Çocuk yardımı, eş yardımı, kıdem tazminatı, makam tazminatı gibi tüm ödemeler de işte bu aylık katsayılara göre hesaplanıyor. Özellikle de taban aylık katsayısındaki artış, emekli maaşını doğrudan etkiliyor ve toplu sözleşmelere göre yapılan artışlar, emekli maaşını da artırıyor.

Bu Hakları Aldılar
* Katsayılar arttırıldığı için eş ve çocuk yardımları da arttı. 2018’in ilk yarısında eş için 227 lira, çocuk için de 53 lira yardım alınacak. 2018’in ikinci yarısı ile 2019’da da aile yardımı artacak.
* Aile yardımı içinde çocuklar için verilen yardım, engelli çocuğu olan memurlar için yüzde 50 artırıldı.
* Öğretmenler için öğretim yılına hazırlık ödeneği 1.130 lira olacak.
* Devlet Hava Meydanlarında çalışacak memurlara havacılık tazminatı ödenecek.
* Geçici personele yapılacak ek ödeme 2018’de 255 liraya çıkartıldı.
* Emeklilik tazminatında gösterge rakamı yükseltildi.
* Memurlara işe geliş, dönüşlerinde servis hizmeti sağlanacak.
* Giyecek yardımı yapılacak.
noyandogan@hurriyet.com.tr

 

Etiketler: 4. Dönem Toplu Sözleşme , Noyan Doğan , Memur zammı
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