Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Toplam 2 milyon euro teröristlere gitmiş!

    Toplam 2 milyon euro teröristlere gitmiş!

    AA
    27.10.2017 - 10:11 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü DEAŞ’a katılan Fransızların, Suriye ve Irak’tayken devletten sosyal yardım almaya devam ettiği ortaya çıktı.

    LE Figaro gazetesinde yer alan haberde, DEAŞ’e katılan Fransızların yüzde 20’sinin, örgüte katılmadan önce devletten aldıkları sosyal yardımları, Suriye ve Irak’tayken de almaya devam ettiği bildirildi.
    Normal şartlarda kişinin kimliğini ibraz ederek bizzat kendisinin alabileceği yardımların, çeşitli yöntemlerle teröristlerin yakınları tarafından alındığı, Suriye ve Irak’ta örgüt bünyesinde savaşan yakınlarına gönderildiği bilgisi paylaşıldı.
    Yardımların havale yoluyla teröristlere ulaştırıldığına dikkat çekilen haberde, 2016’da bu bağlamda 420 yasa dışı havalenin gerçekleştiği ve bu işlemleri yapan 190 kişinin tespit edildiği vurgulandı.
    Haberde, soruşturmayı yürüten polislerin, ilgili kişilerin sosyal yardım alamaması ve söz konusu havalelerin engellenmesi için ilgili kurumlara isim listesi gönderdiği ifade edildi.
    Bu şekilde Fransa’dan dolaylı olarak örgüt saflarına giden miktarın 2 milyon bulduğu tahmin ediliyor. Fransız teröristlerin savaş esnasında hiçbir gelir kaynağı olmadığı için bu yöntemle kendilerini finanse ettikleri belirtiliyor.
    Fransa’da 2015 yılında meydana gelen terör saldırılarından sonra Avrupa’dan 3 bin, Fransa’dan 700 kişinin terör örgütü DEAŞ’a katıldığı bildirilmişti.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri