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    Topbaş’ın istifasına CHP’den ilk yorum

    İHA
    22.09.2017 - 20:36 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 20:36

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasıyla ilgili konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Halkın belediye başkanları da halkın oylarıyla yani seçimle gitmesi lazım” dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ilk yorum Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’dan geldi.

    Zeytinburnu’nda programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Bekliyorduk, çünkü üzerinde olağan üstü bir baskı vardı. Dolayısıyla uzun süredir oluşan baskının bizzat Sayın Cumhurbaşkanının talebiyle oluşmuş gibi gözüküyor. Bunu aşağı yukarı biliyorduk, ama farklı düşünmemize neden olacak bir ortam olmadığını düşünüyorum. Ama sonuçta ne yaparsanız yapın belediye başkanı seçilirken, millet seçiyor halk seçiyor. Halkın belediye başkanları da halkın oylarıyla seçimle gitmesi lazım. Bu aslında AK Partinin bütün sistemine ve bugüne kadar ortaya koyduğu siyasete aykırı bir durum gözüküyor” dedi.

    Etiketler: chp , kadir topbaş , istifa
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