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TOP MODEL TASARIMCI OLDU

15.10.2012 - 08:44 | Son GÃ¼ncelleme:

Rosie Huntington-Whiteley'nin Marks&Spencer iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ± Ä°Ã§ giyim Koleksiyonu TÃ¼rkiye'de.

25 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ Holywood yÄ±ldÄ±zÄ± ve Ä°ngiliz top model Rosie Huntington Whiteley'nin Marks & Spencer iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, doÄŸallÄ±k, sadelik ve zarafetten ilham alarak yarattÄ±ÄŸÄ± "Rosie for Autograph" Ä°Ã§ Giyim Koleksiyonu 17 Ekim'den itibaren Marks & Spencer TÃ¼rkiye MaÄŸazalarÄ±'nda./images/100/0x0/55eafdfff018fbb8f8a3f151

Rosie Huntington-Whiteley'nin Marks & Spencer'a Ã¶zel tasarladÄ±ÄŸÄ± pembe tonlarda, art-deco detaylarÄ± iÃ§eren ve 34 parÃ§adan oluÅŸan "Rosie for Autograph Ä°Ã§ Giyim Koleksiyonu", 1920'lerin esintilerini taÅŸÄ±yan sÃ¼tyen, ipek takÄ±mlar ve kimono tarzÄ±ndaki sabahlÄ±klari ile gÃ¶z dolduruyor.Â Â

ÅžÄ±k ve sofistike "Rosie for Autograph Ä°Ã§ Giyim Koleksiyonu" yaklaÅŸan soÄŸuk gÃ¼nlerde iÃ§inizi Ä±sÄ±tacak gÃ¼zellikte...

Rosie'nin bu Ã¶zel iÃ§ giyim dÃ¼nyasÄ±na gÃ¶z atmak iÃ§in lÃ¼tfen tÄ±klayÄ±n...

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