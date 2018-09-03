TOMMY HILFIGER SONBAHAR 2018 TOMMYNOW ICONS “GÖRDÜĞÜNÜ AL” DEFİLE ETKİNLİĞİNİ ŞANGHAY’DA DÜZENLİYOR

AMSTERDAM, HOLLANDA (3 Eylül 2018) –Bir PVH Corp. [NYSE: PVH] şirketi olan Tommy Hilfiger, dünyanın her yanında değişimi tetikleyen bugünün liderlerinden ilham alan ikonik Amerikan stilinin kutlaması niteliğindeki TOMMYNOW ICONS defile etkinliğini duyurdu. Arka planını Şanghay siluetinin süslediği deneyimsel defile etkinliği, Tommy Hilfiger’ın en yüksek büyüme potansiyeline sahip Asya Pasifik pazarına verdiği önemi de vurguluyor. Markanın beşinci sezon içi defile etkinliği olan Sonbahar 2018 TOMMYNOW gösterisi, 4 Eylül Salı günü Türkiye saati ile saat 14.30’da Şanghay Limanı Uluslararası Yolcu Gemisi Terminali’nde gerçekleşecek.

“TOMMYNOW, marka ruhumuzla podyumu demokratikleştirme taahhüdümüzü bir araya getirip tam anlamıyla ifade eden platformumuz” diyen Tommy Hilfiger şöyle devam etti: “Bu sezon, Lewis Hamilton’un yanı sıra olağanüstü motivasyonları ve pozitif enerjileriyle başkalarına kendi hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham veren diğer tanınmış isimlerle işbirliği yapıyoruz. Bu özellikler, bugünün liderlerini ve yarının ikonlarını tanımlıyor. TOMMYNOW evrim geçirip gelişmeye devam ederken markamızı, iş ortaklarımızı ve tüketicilerimizi olağanüstü kampanyalarımıza ve koleksiyonlarımıza gerçekten yenilikçi ve ilgi çekici bir şekilde hayat veren bir yolculuğa çıkarıyor.”

İlk dört TOMMYNOW defilesinin başarısının ardından Sonbahar 2018 deneyimsel etkinliği, Tommy Hilfiger’ın imzası haline gelen “Gördüğünü Al” formatını daha da ileriye taşıyacak. Defilede Tommy Hilfiger ile İngiliz yarış pilotu, dört kez FIA Formula One® Dünya Şampiyonu ve TOMMY HILFIGER erkek giyim koleksiyonlarının küresel marka elçisi Lewis Hamilton tarafından tasarlanan ilk TommyXLewis ortak koleksiyonunun prömiyeri yapılacak. TOMMY HILFIGER kadın giyimi küresel marka elçileri model Hailey Baldwin, model ve aktivist Winnie Harlow ve oyuncu Maggie Jiang’ın rol aldığı küresel bir kampanya ile tanıtılan TOMMY ICONS kapsül koleksiyonu da defilede ilk defa sunulacak. TOMMYNOW üçüncü kez kadın ve erkek HILFIGER COLLECTION görünümlerini birlikte podyuma taşıyacak. TOMMY HILFIGER ürün seçkisinin zirvesi olan sofistike ve şık HILFIGER COLLECTION, markanın Amerikan mirasını çağdaş etkiler ve fark yaratan moda dokunuşlarıyla harmanlıyor. Podyuma çıkan tüm görünümler, 70’ten fazla ülkedeki TOMMY HILFIGER mağazaları ve tommy.com, seçili toptan satış ortakları ve sosyal medya dahil anında alışveriş yapılabilen tüm kanalları kapsayan bir ekosistemde satışa sunulacak.

Tommy Hilfiger, dünya çapında ilham veren aktiviteler yaratan sektörler arası işbirliklerini geliştirmek amacıyla dünyanın önde gelen şirketleriyle ortak çalışmalarını sürdürürken bu sezon özellikle Çin’e odaklanıyor. Bir süre önce duyurulduğu üzere marka, Alibaba Group ile yaptığı işbirliği kapsamında 4 Eylül’de dünyanın en büyük e-ticaret platform Tmall.com’da Süper Marka Günü düzenleyecek. Süper Marka Gününde TOMMYNOW deneyimsel defile etkinliği Tmall.com’da canlı akış olarak yayınlanacak ve tüketiciler heyecan verici aktivitelerden yararlanabilecek. Jiangsu, Zhejiang ve Şanghay bölgelerinden verilen siparişler 24 saat içinde teslim edilecek. TOMMYNOW Şanghay etkinliğinde kurulacak Tmall pop-up mağazada yer alan artırılmış gerçeklik aynaları, konukların Sonbahar 2018 TOMMY HILFIGER koleksiyonundan favori parçalarını bir 3D avatar kullanarak denemelerini ve evlerine teslim edilmek üzere stilleri sipariş etmelerini sağlayacak.

#TOMMYNOW etkinliğine markanın sosyal medya kanallarından ve online olarak tommy.com’dan erişilebilecek.

Markanın dostları ve takipçileri #TommyHilfiger etiketi ile @TommyHilfiger hesabını kullanarak sosyal medya paylaşımlarına katılmaya davet ediliyor.

*** TOMMY HILFIGER SONBAHAR 2018 TOMMYNOW ICONS “GÖRDÜĞÜNÜ AL” DEFİLE ETKİNLİĞİNİN GÖRSELLERİ SHOW SONRASI AŞAĞIDAKİ LİNKE EKLENECEKTİR. BU LİNKTEN GÖRSELLERE ERİŞİM SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

http://newsroom.tommy.com/runway-all-events/

Tommy Hilfiger hakkında

Aralarında TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS’in de bulunduğu bir marka portföyüne sahip olan Tommy Hilfiger, dünyanın en tanınmış premium yaşam tarzı grupları arasında yer alıyor. Grup, erkekler için tailored ve spor giyim koleksiyonları, kadınlar için hazır ve spor giyim koleksiyonları, çocuk giyim, denim, iç giyim (bornozlar, uyku ve rahat giyim dahil), ayakkabı ve aksesuar alanında üstün kaliteli ürünlerin tasarımına ve pazarlanmasına odaklı faaliyet gösteriyor. Ayrıca seçkin lisansörleri aracılığıyla gözlük, saat, parfüm, mayo, çorap, küçük deri eşyalar, ev eşyaları ve valiz gibi tamamlayıcı yaşam tarzı ürünleri de sunuyor. TOMMY JEANS ürün grubunda kadın ve erkekler için jean ve ayakkabılar, aksesuar ve parfümler yer alıyor. TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS markalı ürünler, TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS mağazalarından, seçkin çok katlı mağazalardan ve diğer online kanallardan oluşan geniş bir ağ aracılığıyla ve ayrıca tommy.com üzerinden dünyanın her yanındaki müşterilere sunuluyor.

PVH Corp. hakkında

PVH, 135 yılı aşan geçmişinden günümüze zengin Amerikan mirasına sahip şirketleri ve markaları geliştirmeyi ve büyütmeyi başarmış, dünyanın en büyük hazır giyim şirketlerinden biri haline gelmiştir. 40’tan fazla ülkede faaliyette bulunan 36.000’i aşkın iş ortağıyla çalışan grubun yıllık cirosu yaklaşık 9 milyar $’dır. İkonik CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s, Olga ve Geoffrey Beene ile dijitale odaklı True & Co. iç giyim markalarını bünyesinde barındıran grup, bunların yanı sıra tanınmış uluslararası markaların çeşitli lisanslı ürünlerinin pazarlamasını yapmaktadır.

* Speedo markasının lisansı, Kuzey Amerika ve Karayipler için daimi olarak Speedo International, Ltd. firmasından alınmıştır.