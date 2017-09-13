Tommy Hilfiger 2017 Sonbaharında Tommynow Etkinliğini Londra’ya Taşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Advertorial>Tommy Hilfiger 2017 Sonbaharında Tommynow Etkinliğini Londra’ya Taşıyor

Tommy Hilfiger 2017 Sonbaharında Tommynow Etkinliğini Londra’ya Taşıyor

13.09.2017 - 15:51 | Son Güncelleme:

New York’la başlayıp Los Angeles’la devam eden TOMMYNOW küresel lansman etkinliklerinin üçüncüsü, Londra’nın ikonik müzik mekanı Roundhouse’ta deneysel bir “See Now Buy Now” defilesiyle gerçekleşecek.

TOMMYNOW kapsamında ilk kez yer alacak ‘Hilfiger Edition’ erkek giyim koleksiyonundan görünümlerin yanı sıra ‘Hilfiger Collection’ ve süper model Gigi Hadid ile birlikte tasarlanan üçüncü ‘TommyXGigi’ kapsül koleksiyon da sunulacak.

Hilfiger, Londra Moda Haftasının kapanışını 19 Eylül 2017 Salı akşamı TR saatiyle 21:30'da gerçekleşecek TOMMYNOW 2017 Sonbahar 2017 deneysel defilesiyle yapacak. 2016 Sonbahar sezonunda New York’ta “Tommy Pier” ve 2017 İlkbaharında Los Angeles’ta “TOMMYLAND” ile yakalanan başarıyı ileriye taşıyan marka, sonbaharda Londra’da düzenlenecek TOMMYNOW ile deneyimi dünyanın farklı şehirleri ve kitleleriyle buluşturmaya ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

“TOMMYNOW için vizyonum defilelerimizi kürenin dört bir yanındaki kitlelerle bir rock-and-roll dünya turu gibi buluşturacak global bir platform yaratmaktı” diyen Tommy Hilfiger şöyle devam etti: “Moda ve pop kültür arasındaki bağlantıyı deneyimler, performanslar ve müşteriler etrafında tasarlanan ilham verici etkileşimlerle kutlamayı hedefliyoruz. 2017 Sonbahar sezonunu kuralları bozan asi ruhumuz ve rock-and-roll kültürünün yıldızlarla süslü ihtişamıyla Londra’da kutlamayı dört gözle bekliyoruz.”

TOMMYNOW 2017 sonbahar defilesinde Hilfiger Edition erkek giyim koleksiyonundan görünümlere de yer verilecek ve 2010 yılından bu yana ilk kez markanın kadın ve erkek giyim koleksiyonları podyumu paylaşacak. Tommy Hilfiger’ın erkek giyim mirasına saygı duruşunda bulunan Hilfiger Edition, modası hiç geçmeyen klasikleri yeniden yorumlayarak temel erkek gardırobunun yapı taşlarını oluşturuyor. Markanın en premium kadın giyim tasarımlarını içeren Hilfiger Collection ve küresel marka elçisi, süper model Gigi Hadid ile üçüncü işbirliği olan TommyXGigi 2017 Sonbahar koleksiyonu da defilede sunulacak.

İlk iki TOMMYNOW defilesinin yok satan başarısının ardından 2017 Sonbahar etkinliği de markanın imzası olan “Gördüğünü Al” formatında gerçekleşecek. Podyuma çıkan tüm kadın ve erkek görünümleri, 70’den fazla ülkede Tommy Hilfiger mağazaları ve tommy.com, seçili toptan iş ortakları, sosyal medya, canlı akış, yenilikçi 3D resim tanıma uygulaması SNAP:SHOP ve Facebook Messenger üzerindeki yapay zeka destekli TMY.GRL konuşan ticaret robotu dahil alışveriş yapılabilen tüm kanalların oluşturduğu, anında alışveriş yapılabilen bir ekosistem aracılığıyla satışa sunulacak.

1846 yılında bir makine tamirhanesi olarak inşa edilen Roundhouse, 1960’lı yılların sonlarında efsanevi bir konser mekanına dönüştürüldü. On yıldan uzun bir süre Rolling Stones, The Beatles ve Jimi Hendrix gibi unutulmaz gruplar ve müzisyenler burada konserler verdi. Camden semtinde bulunan Roundhouse, Londra’nın rock-and-roll tarihinin kalbindeki konumuyla günümüzde en ünlü sanatçılarının performanslarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Tommy Hilfiger hakkında
Aralarında Tommy Hilfiger ve Hilfiger Denim’in de bulunduğu bir marka portföyüne sahip olan Tommy Hilfiger, lüks giyim, tasarım ve yaşam tarzı ürünleri alanında dünyanın en tanınmış gruplarından biri. Grup, erkekler için tailored ve spor giyim koleksiyonları, kadınlar için hazır ve spor giyim koleksiyonları, çocuk giyim, denim, iç giyim (bornoz, ev ve uyku giyim dahil), ayakkabı ve aksesuar alanında üstün kaliteli ürünlerin tasarımına ve pazarlanmasına odaklı faaliyet gösteriyor. Ayrıca seçkin lisansörleri aracılığıyla gözlük, saat, parfüm, golf ve yüzme gibi sporlar için özel giysiler, çorap, küçük deri eşyalar, ev eşyaları ve valiz gibi tamamlayıcı yaşam tarzı ürünleri sunuyor. Hilfiger Denim ürün grubunda kadın ve erkekler için blucin ve ayakkabılar, aksesuar ve parfümler yer alıyor. Tommy Hilfiger ve Hilfiger Denim markaları altında satılan ürünler, Tommy Hilfiger ve Hilfiger Denim mağazalarından, seçkin çok katlı mağazalardan ve diğer online kanallardan oluşan geniş bir ağ aracılığıyla ve ayrıca tommy.com üzerinden dünyanın her yanında müşterilere sunuluyor.

PVH hakkında
PVH, 135 yılı aşan geçmişinden günümüze zengin Amerikan mirasına sahip şirketleri ve markaları geliştirmeyi ve büyütmeyi başarmış, dünyanın en büyük hazır giyim şirketlerinden biri haline gelmiştir. 40’tan fazla ülkede faaliyette bulunan 30.000’i aşkın iş ortağıyla çalışan grubun cirosu 8 milyar $’dan fazladır. İkonik CALVIN KLEIN, Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s ve Olga markalarını bünyesinde barındıran grup, bunların yanı sıra tanınmış uluslararası markaların çeşitli lisanslı ürünlerinin pazarlamasını yapmaktadır.

*Speedo markasının lisansı, Kuzey Amerika ve Karayipler için daimi olarak Speedo International, Ltd. firmasından alınmıştır.

İlandır

Etiketler:
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.