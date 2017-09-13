Tommy Hilfiger 2017 Sonbaharında Tommynow Etkinliğini Londra’ya Taşıyor

TOMMYNOW kapsamında ilk kez yer alacak ‘Hilfiger Edition’ erkek giyim koleksiyonundan görünümlerin yanı sıra ‘Hilfiger Collection’ ve süper model Gigi Hadid ile birlikte tasarlanan üçüncü ‘TommyXGigi’ kapsül koleksiyon da sunulacak.





Hilfiger, Londra Moda Haftasının kapanışını 19 Eylül 2017 Salı akşamı TR saatiyle 21:30'da gerçekleşecek TOMMYNOW 2017 Sonbahar 2017 deneysel defilesiyle yapacak. 2016 Sonbahar sezonunda New York’ta “Tommy Pier” ve 2017 İlkbaharında Los Angeles’ta “TOMMYLAND” ile yakalanan başarıyı ileriye taşıyan marka, sonbaharda Londra’da düzenlenecek TOMMYNOW ile deneyimi dünyanın farklı şehirleri ve kitleleriyle buluşturmaya ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

“TOMMYNOW için vizyonum defilelerimizi kürenin dört bir yanındaki kitlelerle bir rock-and-roll dünya turu gibi buluşturacak global bir platform yaratmaktı” diyen Tommy Hilfiger şöyle devam etti: “Moda ve pop kültür arasındaki bağlantıyı deneyimler, performanslar ve müşteriler etrafında tasarlanan ilham verici etkileşimlerle kutlamayı hedefliyoruz. 2017 Sonbahar sezonunu kuralları bozan asi ruhumuz ve rock-and-roll kültürünün yıldızlarla süslü ihtişamıyla Londra’da kutlamayı dört gözle bekliyoruz.”

TOMMYNOW 2017 sonbahar defilesinde Hilfiger Edition erkek giyim koleksiyonundan görünümlere de yer verilecek ve 2010 yılından bu yana ilk kez markanın kadın ve erkek giyim koleksiyonları podyumu paylaşacak. Tommy Hilfiger’ın erkek giyim mirasına saygı duruşunda bulunan Hilfiger Edition, modası hiç geçmeyen klasikleri yeniden yorumlayarak temel erkek gardırobunun yapı taşlarını oluşturuyor. Markanın en premium kadın giyim tasarımlarını içeren Hilfiger Collection ve küresel marka elçisi, süper model Gigi Hadid ile üçüncü işbirliği olan TommyXGigi 2017 Sonbahar koleksiyonu da defilede sunulacak.

İlk iki TOMMYNOW defilesinin yok satan başarısının ardından 2017 Sonbahar etkinliği de markanın imzası olan “Gördüğünü Al” formatında gerçekleşecek. Podyuma çıkan tüm kadın ve erkek görünümleri, 70’den fazla ülkede Tommy Hilfiger mağazaları ve tommy.com, seçili toptan iş ortakları, sosyal medya, canlı akış, yenilikçi 3D resim tanıma uygulaması SNAP:SHOP ve Facebook Messenger üzerindeki yapay zeka destekli TMY.GRL konuşan ticaret robotu dahil alışveriş yapılabilen tüm kanalların oluşturduğu, anında alışveriş yapılabilen bir ekosistem aracılığıyla satışa sunulacak.

1846 yılında bir makine tamirhanesi olarak inşa edilen Roundhouse, 1960’lı yılların sonlarında efsanevi bir konser mekanına dönüştürüldü. On yıldan uzun bir süre Rolling Stones, The Beatles ve Jimi Hendrix gibi unutulmaz gruplar ve müzisyenler burada konserler verdi. Camden semtinde bulunan Roundhouse, Londra’nın rock-and-roll tarihinin kalbindeki konumuyla günümüzde en ünlü sanatçılarının performanslarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.





Tommy Hilfiger hakkında

Aralarında Tommy Hilfiger ve Hilfiger Denim’in de bulunduğu bir marka portföyüne sahip olan Tommy Hilfiger, lüks giyim, tasarım ve yaşam tarzı ürünleri alanında dünyanın en tanınmış gruplarından biri. Grup, erkekler için tailored ve spor giyim koleksiyonları, kadınlar için hazır ve spor giyim koleksiyonları, çocuk giyim, denim, iç giyim (bornoz, ev ve uyku giyim dahil), ayakkabı ve aksesuar alanında üstün kaliteli ürünlerin tasarımına ve pazarlanmasına odaklı faaliyet gösteriyor. Ayrıca seçkin lisansörleri aracılığıyla gözlük, saat, parfüm, golf ve yüzme gibi sporlar için özel giysiler, çorap, küçük deri eşyalar, ev eşyaları ve valiz gibi tamamlayıcı yaşam tarzı ürünleri sunuyor. Hilfiger Denim ürün grubunda kadın ve erkekler için blucin ve ayakkabılar, aksesuar ve parfümler yer alıyor. Tommy Hilfiger ve Hilfiger Denim markaları altında satılan ürünler, Tommy Hilfiger ve Hilfiger Denim mağazalarından, seçkin çok katlı mağazalardan ve diğer online kanallardan oluşan geniş bir ağ aracılığıyla ve ayrıca tommy.com üzerinden dünyanın her yanında müşterilere sunuluyor.





PVH hakkında

PVH, 135 yılı aşan geçmişinden günümüze zengin Amerikan mirasına sahip şirketleri ve markaları geliştirmeyi ve büyütmeyi başarmış, dünyanın en büyük hazır giyim şirketlerinden biri haline gelmiştir. 40’tan fazla ülkede faaliyette bulunan 30.000’i aşkın iş ortağıyla çalışan grubun cirosu 8 milyar $’dan fazladır. İkonik CALVIN KLEIN, Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s ve Olga markalarını bünyesinde barındıran grup, bunların yanı sıra tanınmış uluslararası markaların çeşitli lisanslı ürünlerinin pazarlamasını yapmaktadır.