Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Kurt atandı

Okulların açılmasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak Mehmet Kurt atandı. Görevine başlayan Kurt, "Tomarza ilçesinde Toklar, Şıhbarak ve Tomarza İmama Hatip Lisesi’nde daha önceden görev alıp çalıştım. Daha sonra 20 yıl kadar Kayseri Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra şuan Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanarak yeni görevime başlamış bulunuyorum. Tomarza İlçesinde ne kadar görev yapacağımı bilmiyorum. Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.