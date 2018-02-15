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    TOMA sürücüsü ile ölen yaya eşit kusurlu

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    15.02.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu’nda iki yıl önce 1 Mayıs günü TOMA sürücüsü Abdurrahman O.’nun  Nail Mavuş’a çarparak ölümüne neden olduğu kazada bilirkişi tarafları eşit kusurlu buldu.

    TOMA sürücüsü ile ölen yaya eşit kusurluBeyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda 1 Mayıs 2016 günü TOMA, karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Nail Mavuş’a çarparak ölümüne neden olmuştu. Ölümlü kazanın ardından TOMA sürücüsü Abdurrahman O. hakkında “Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Merhum Nail Mavuş’un oğlu Serdar Mavuş’un (29) şikayetçi, polis memuru Abdurrahman O.’nun da(25) şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, polis memurunun görevi nedeniyle olay yerinde bulunduğu anlatıldı. Sanık polis Abdurrahman O. ifadesinde, “Gittiğimiz istikamette sokakta geçiş zor ve başka araçların bulunması nedeniyle intikalimizin gecikme ihtimali olduğundan bir yeşil ışıktan U dönüşü yaparak dönmek istedim. O sırada yolun açarlara ayrılan kısmında bulunan vatandaşı fark etmedim. Çevreden durmamız için işaretler yapılınca durdum. Hızlı değildim” dedi.

    EŞDEĞER ORANDA KUSURLU

    İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi, kazada tarafların kusur durumunun tespiti için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan bilirkişi raporunda tarafların eşit oranda kusurlu oldukları belirtildi. Adli Tıp Kurumu’nun raporunda sanık sürücü Abdurrahman O.’nun TOMA ile seyir halinde iken kaza mahallindeki kavşağa geldiğinde manevra öncesi her ne kadar sireni çalar vaziyette de olsa kavşağa daha kontrollü ve tehlike yaratmayacak şekilde girmediği, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile kusurlu olduğu anlatıldı. Adli Tıp’ın raporunda, “Maktul yaya da karşıdan karşıya geçişi için öncelikle olay yeri yakınında olan yaya geçidini kullanmaması, geçişi sırasında gerekli kontrolleri yapmadığı ve ilk geçiş hakkını olay yerine ikaz sesiyle yaklaşan ve trafikte geçiş önceliğine sahip TOMA aracına vermediği anlaşılmıştır. Maktul yaya dikkatsiz geçişi ile dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı sebebiyle kusurludur. Sonuç olarak TOMA sürücüsü ve maktul yaya Nail Mavuş, eşdeğer oranda kusurlu olduğunu bildirir rapordur” denildi.

    Etiketler: 1 Mayıs , Toma , yaya , son dakika
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