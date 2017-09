Tom Odell 23 Eylül'de İstanbul'da

Dinleyenlerin ruhuna işleyen şarkılarıyla ve kendini diğer müzisyenlerden ayıran üslubuyla hem müzikseverlerden hem de eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan West Sussex doğumlu sanatçı, iki senelik bir aradan sonra Türkiye’de ikinci canlı performansını sergileyecek.

Lily Allen tarafından keşfedilen Odell’in 2012'de Sony Music ile yaptığı anlaşmayı, 21 yaşında yayınladığı ilk EP’si “Songs from Another Love” izledi. Aynı yıl prestijli BRIT Awards’da “Critics’ Choice” ödülünü alarak müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Büyük ses getiren ilk stüdyo albümü “Long Way Down”ı 2013'te piyasaya sürdü. 1 milyonun üzerinde satan bu albüm ile İngiltere listelerini altüst eden genç yetenek; Elton John, Billy Joel ve The Rolling Stones gibi dev isimlerle turneye çıktı.





2016 yılında yayınlanan “Wrong Crowd” albümü için Arctic Monkeys, Kasabian ve Adele ile yaptığı çalışmalarla adını duyuran prodüktör Jim Abiss ile işbirliği yaptı. Odell’in filmlere olan hayranlığından dolayı albüme bir dizi kısa film eşlik etti. Senaryosu Odell tarafından yazılan, masumiyet ve yalnızlık temalarını işleyen kısa filmlerin yönetmenliğini George Belfield üstlendi.