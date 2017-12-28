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Tom Hanks’a büyük sürpriz!

Emre ÖZPEYNİRCİ
28.12.2017 - 11:38 | Son Güncelleme:

DÜNYACA ünlü Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, geçtiğimiz yıl bir seyahatinde sosyal medya hesabından, “Yeni otomobilim, çok heyecanlıyım” diyerek 20’nci yüzyılın başlarında Polonya’da üretilen Fiat 126p modelle çektiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Bu fotoğraftan esinlenen Polonyalı bir hayranı Tom Hanks’e bir Fiat 126p hediye etmeyi amaçlayan kampanya başlattı. Kampanyaya destek yağarken yenilenen 1974 model araç, ünlü aktöre 61’inci doğum gününde teslim edildi. Kampanya sonunda toplanan yardımlar ise Polonya’daki Bielsko-Biala Çocuk Hastanesi’ne bağışlandı.

HANKS AÇIKLAMA YAPTI
Otomobil, Polonya’dan uçakla California’ya gönderilirken, Los Angeles’taki Polonya Konsolosluğu’nda araçla poz veren ünlü aktör, “California yollarında bu araçla kaç kilometre yapabilirim emin değilim ancak bir tornavida ve kadın kemeriyle tamir edebileceğimi düşündüğüm için içim rahat” diyerek hem hayranına hem de işbirliği yapan herkese teşekkür ettiği bir mesaj paylaştı ve hastaneye bağışta bulunduğunu açıkladı.

Fiat 126p, 20’nci yüzyılın başlarında Fiat çatısı altında Polonya’da, Bielsko-Bieala şehrinde üretilmesi nedeniyle pek çok Polonyalı için halen özel bir yere sahip. Kampanyanın destekçileri arasında yer alan boya devi PPG ise aracın yenilenmesinde etkin rol oynadı.

Etiketler: Oscar ödüllü
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