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    Tom Cruise duvara tosladı!

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 14:21Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 15:25

    Görevimiz Tehlike 6 filminin çekimleri için Londra’daki çatı katından atlayan Tom Cruise, karşı binaya iniş yapmayı başaramayınca yaralandı.

    Aksiyon dozu yüksek filmlerinde bile dublör kullanmayarak kendi performansını sergilemeyi tercih eden aktör Tom Cruise, çok izlenen Görevimiz Tehlike serisinin 6. filminin çekimleri sırasında Londra’daki bir binanın çatısından atladı.

    Bir binadan atlayıp diğerine iniş yapması beklenen aktör, atlayışının kısa kalması sonucu hedefi tutturamayınca binaya çarparak kendini yaraladı.

    Güvenlik ekipmanları sayesinde binaya güvenli bir şekilde iniş yapması sağlanan Cruise, kazanın ardından film çekimlerine devam etti. Filmdeki aksiyon sahnelerini kendisi çekebilmek için bir yıldır hazırlanan Cruise’un yaşadığı talihsiz anlar saniye saniye kameralara kaydedildi. 

    Etiketler: Hollywood , Tom Cruise , tom
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