Tolgshow'un ilk bölüm tanıtımı yayınlandı.. İşte o sahneler

30 Aralık Cumartesi akşamı saat 23:30'da yayın hayatına merhaba diyecek olan Tolgshow'da ilk konuk Hülya Avşar. Tolga Çevik'in uzun yıllardır sürdürdüğü ağırlık skeç tarzında olan programı bu kez daha farklı bir formatla izleyici karşısına çıkıyor

Doğaçlama sahnelediği ‘Arkadaşım’ karakteriyle 10 yıldır milyonları güldüren Tolga Çevik yeni programında sürpriz konuklar da ağırlayacak.

‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik Müzisyen’ Özer Atik’in de yer aldığı TOLGSHOW yine yanlış anlamalar, bilinmezlikler, didişmeler ve kahkahalar arasında geçecek.

Yayın tarihi 30 Aralık olarak açıklanan ‘TOLGSHOW’un yeni tanıtım filminin çekimleri tamamlandı. Broadway müzikallerine gönderme yapılan eğlenceli çekimler için Tolga Çevik, Emre Sökmen ile beraber hazırladığı koreografiyle dans etti. ‘Arkadaşım’ın kendisini bir anda Broadway sahnesinde bulmasının ardından yaşadıklarını anlatan çekimlerde Tolga Çevik’e profesyonel dansçıların yanı sıra ‘Minik Müzisyen’ Özer Atik de eşlik etti.