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    Tokyo'da büyük ödül Buğday'ın

    Hürriyet Haber
    04.11.2017 - 00:50 | Son Güncelleme:

    TOKYA Uluslararası Film Festivali’nde büyük ödülü “Buğday” isimli filmiyle Semih Kaplanoğlu kazandı. Roppongi Ex Theater’daki Tokyo Film Festivali’nin dünkü kapanış töreninde 15 film büyük ödül için yarıştı.

    Yönetmen Kaplanoğlu’nun “Buğday” filmi büyük ödüle layık görüldü. Kaplanoğlu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, filmin yapımının 5 yıl sürdüğünü belirterek, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini sundu. Kaplanoğlu, “Her yaşadığımız an dünyada bir zarara sebep oluyor. Aşırı tüketim, aşırı kapitalizm... Lütfen hayatımıza ve insanlığa değer verelim. Ben bir yönetmen olarak toprağa, tohumlara, yaradılışa saygı olarak bu filmi yapmaya çalıştım” dedi. En iyi senaryo ödülünün Euthanizer filmine verildiği festivalde, izleyici ödülünün sahibi Japon Tremble All You Want adlı film oldu.

    Etiketler: film festivali , gazetehaberleri
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