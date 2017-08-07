TOKİ'den yeni yatırım fırsatları

Satıştaki yerleri görmek isteyen alıcılara ücretsiz olarak yer gösterme hizmeti veriliyor. Müzayedelere katılmak için organizasyonun bulunduğu ilde olmak gerekmiyor. İnternet üzerinden bir gün öncesine kadar kayıt oluşturup katılım sağlanabiliyor. İnternet katılımcısı salonları eş zamanlı izleyerek teklif verebiliyor.

79 BİN LİRAYA KONUT

İş yeri ve konut müzayedesi, 15 Ağustos 2017 Salı günü, saat 13:30'da, TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ile İstanbul Şişli Radisson Blu Hotel'de düzenlenecek. Konutların fiyatı 79 bin lira, iş yerlerinin fiyatı ise 35 bin liradan başlayacak.

Adıyaman, Aksaray, Bolu, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sivas, Yozgat ve Zonguldak’taki 142 iş yeri; yüzde 25 peşin, 120 ay vade seçeneğiyle alınabilecek.

Adana, Afyon, Çorum, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Sivas ve Trabzon’da alıcıya sunulan konutlar ise %12’den başlayan peşinatlar ve 180 aya varan vadelerle açık artırmada olacak.

120 AY TAKSİTLE AVM SATIŞI

Rize Merkez Hamamderesi’nde 759 konutun bulunduğu kentsel dönüşüm alanında, 4 bin 800 metrekare kapalı alanı bulunan AVM 14 milyon 815 bin TL muhammen bedelle; Karaman’da bulunan 4 bin 688 metrekare kapalı alana sahip AVM ise toplamda 8.366.000 TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Her iki AVM’nin de inşaat halinde oldukları öğrenildi. Rize’de bulunan AVM’ye toplu teklif alınacak. Karaman’da bulunan AVM için 33 bağımsız bölüme ayrı ayrı veya toplu teklif verilebilecek.

UŞAK’TAKİ DÜKKÂNLAR SATILIYOR

Uşak’ta 397 adet dükkan 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 10:00’da Ramada Hotel-Uşak’ta satılacak. Muhammen bedeli 77 bin liradan başlayan dükkanlar %25 peşin, 120 ay vade ile açık artırmada olacak.

Uşak Merkez kentsel yenileme projesi kapsamında 1. ve 2. etapta 1051 konut ve 923 dükkan yer alıyor. Proje, hak sahipleri ile belediye ve TOKİ’nin yaptığı çalışma sayesinde Uşak’ın yeni yaşam merkezi konumunda; kentsel yenileme projesi kapsamında örnek nitelikli proje olarak hayata geçirildi. Uşak Belediyesi, Uşak Defterdarlığı ve kamu kuruluşlarının bir kısmı da proje alanında yer alacak.

55 ARSA 228 MİLYON LİRAYA

Ağustos ayında düzenlenen TOKİ arsa müzayedesinde 55 arsa 228 milyon 252 bin TL'ye satıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu KDV’den muaf arsalara ilgi büyüktü. İzmir arsalarının tamamına yakını satılırken; en yüksek bedelli arsa 78 milyon liradan satıldı. 135.750 m2 toplu iş yeri, ticaret, ibadet, belediye hizmet, akaryakıt istasyonu, park, askeri, yol ve otopark alanı niteliğindeki imarlı arsa İzmir Bornova Doğanlar’da yer alıyordu.