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TOKİ'den indirim kampanyası

AA
29 Temmuz 2017 - 12:08Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 12:08

TOKİ, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyası düzenleyecek.

TOKİ, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyası düzenleyecek.

Buna göre kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca kampanya kapsamındaki konut alıcıları borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." dedi.

 

VADESİ 12 AY VE DAHA AZ KALAN PROJELER KAMPANYAYA DAHİL DEĞİL

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2015 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

 

GEÇEN YILKİ İNDİRİMDEN 17 BİN KİŞİ YARARLANDI

Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin kişinin faydalandığını kaydederek, "817 milyon lira borç kapatıldı. Bu paranın yaklaşık 513 milyon lirası kredi kullanılmadan 'yastık altı parası' diye tabir edilen paradan getirilip ödendi." şeklinde konuştu.

Etiketler: TOKİ , TOKİ indirim , TOKİ kampanya
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