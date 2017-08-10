TOKİ'den emeklilere 300 TL'ye konut fırsatı... TOKİ başvuruları ne zaman?

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, ev sahibi olmak isteyen emeklilere müjde verdi. Sosyal konut üretiminde dar ve orta gelir grubunun yanı sıra emekli vatandaşları da ev sahibi yapmak için yeni planları olduğunu dile getiren Turan, her ilde ürettikleri projelerde yer alan dairelerin yüzde 25'ini emeklilere ayırdıklarını, geçen yıl 17 bin olan sayının bu yıl 20-25 binli bir seviyeye yükseltileceğini söyledi. Takvim'de yer alan habere göre emekliler böylece ayda 300 lira taksitle ev sahibi olma imkanına kavuşacak. Peki TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ BAŞVURULARI HAKKINDA

TOKİ, projeleri hayata geçirdikçe başvuruları alacak. Her projede eğer başvuru sayısı konut sayısını aşarsa kura uygulanacak. Emeklilere kurada çifte şans sunulacak. Kura sonucu emekli kategorisinden hak sahibi olamayan kişiler, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacak. TOKİ, emeklilere konut yapılması ile ilgili valiliklerden gelen talepler doğrultusunda da projeler gerçekleştirmeye devam edecek. TOKİ, ev sahibi olmak isteyen emeklilere projeler ile ilgili duyuruları internet sitesinden yapıyor.

SAFRANBOLU’DA 329 TL’DEN BAŞLAYAN TAKSİTLE



TOKİ konut kampanyalarıyla ilgili bilgilendirmeleri resmi sayfasında yer alan haberler bölümünden duyuruyor. TOKİ’nin resmi sayfasında yer alan bilgiye göre Karabük Safranbolu’da 369 emeklinin kurası geçtiğimiz günlerde çekildi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karabük’ün Safranbolu İlçesi’nde inşa edilen projede 369 emekli vatandaşın konutları kura ile belirlendi. Toplam 579 konutun bulunduğu bölgede “Emekliye İkinci Bahar” projesi kapsamında emekli vatandaşlarımız konutlarına kavuştu.

Kura töreni 8 Ağustos, Salı günü Safranbolu Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Konutlar zemin+3 yüksekliğinde ve 2+1 planında inşa edildi. Proje kapsamında ayrıca ticaret merkezi ve cami bulunuyor.

2+1 planındaki konutlar, emeklilerimize 329 TL’den başlayan taksitlerle %12, %20 peşinat ve 180, 240 ay vade seçenekleriyle satışa sunuldu.

Projede blokların yerleşiminde ortak avlu alanı oluşturuldu. Böylelikle hem site içi yaya ve araç trafiği için, hem de estetik açıdan kullanışlı alanlar meydana getirildi. Cephelerde geleneksel mimariye uygun zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, ahşap görünümlü cephe kaplamaları, dekoratif söveler ve payandalar kullanıldı.