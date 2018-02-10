TOKİ’den 4 bin konutluk hamle

TOKİ Başkanı Ergün Turan, büyük çaplı park projeleriyle ilgilendiklerini belirterek, “Bunu TOKİ Park olarak isimlendirdik. İstanbul’da şu anda 4 tane büyük çaplı çalışmamız var. Birincisini bu yıl içinde açmış olacağız” dedi. Turan, AA’nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Masası’na konuk oldu. Ergün Turan, 19 yılda 43 bin konut üreten TOKİ’nin son 13 yılda 822 bin üretim yaptığını, 2016’da 65 bin, 2017’de 60 bin konut ürettiklerini ve sattıklarını söyledi.

SOSYAL KONUT

Turan, İstanbul’da Silivri, Kayabaşı, Hoşdere ve Tuzla bölgesinde yeni projeler yapacaklarına dikkati çekerek, “Amacımız sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlarımıza sosyal konut yapmak. İstanbul’da da bu hedeften vazgeçmiş değiliz. Biz bu yıl içerisinde Silivri’de mart ayının ortalarında bin 400’e yakın konuta başlamış olacağız. Bu yıl içerisinde de kuralarını çekerek, seneye de teslim etmiş olacağız” dedi. Turan, Kayabaşı ve Hoşdere arasında bine yakın konuta bu yıl başlayacaklarını ve üretim aşamasında olan bine yakın konutu da satacaklarını dile getirerek, “Tuzla bölgesinde orta gelir ve dar gelir grubuna sosyal konut anlamında yapacağımız konutlar var. İstanbul’da bu yıl 3 bin 500-4 bin konut arz etmiş olacağız. Silivri’deki konutlarımız daha uygun. Şehir merkezine yaklaştıkça fiyatlar biraz daha yükselecektir. Geçen yıl arz ettiğimiz 2 bine yakın konuta 42 bin müracaat geldi.

Demek ki makul fiyatlarla satıyoruz” dedi.

FAİZ YÜZDE 1’İN ALTINA İNMELİ

FAZİLERİN yükseliğini eleştiren Turan, “Faiz oranları mutlaka yüzde 1’in altında olmalı. Herkesin zorlandığı bir yerde bankalar kârlarını artırıyorsa ortada bir sorun var demektir” dedi. ‘Balon var mı’ tartışmasına da değerlendiren Turan, TOKİ özelinde böyle bir sorun olmadığını, özel sektörde dönem dönem belli segmentte sorun olduğunu belirtti ve “Sektörümüz çok güçlü, ayakları yere basıyor. Belli segmentlerde arz fazlası oluştuğunda şu ana kadar kendini regüle etmeyi başardı” dedi.