Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>TOKİ’den 4 bin konutluk hamle

TOKİ’den 4 bin konutluk hamle

Hürriyet Haber
10.02.2018 - 00:28 | Son Güncelleme:

TOKİ bu yıl İstanbul’un 4 ilçesinde orta ve alt gelir grubu için sosyal konut inşasına başlayacak. Söz konusu konutların Silivri, Kayabaşı, Hoşdere ve Tuzla bölgesinde yapılacağını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “İstanbul’da bu yıl 3 bin 500-4 bin konut arz etmiş olacağız” dedi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, büyük çaplı park projeleriyle ilgilendiklerini belirterek, “Bunu TOKİ Park olarak isimlendirdik. İstanbul’da şu anda 4 tane büyük çaplı çalışmamız var. Birincisini bu yıl içinde açmış olacağız” dedi. Turan, AA’nın 100. Yıl Vizyonu çerçevesinde geliştirdiği ve finans piyasası profesyonelleri ile buluştuğu platformu AA Finans Masası’na konuk oldu. Ergün Turan, 19 yılda 43 bin konut üreten TOKİ’nin son 13 yılda 822 bin üretim yaptığını, 2016’da 65 bin, 2017’de 60 bin konut ürettiklerini ve sattıklarını söyledi.

SOSYAL KONUT

Turan, İstanbul’da Silivri, Kayabaşı, Hoşdere ve Tuzla bölgesinde yeni projeler yapacaklarına dikkati çekerek, “Amacımız sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlarımıza sosyal konut yapmak. İstanbul’da da bu hedeften vazgeçmiş değiliz. Biz bu yıl içerisinde Silivri’de mart ayının ortalarında bin 400’e yakın konuta başlamış olacağız. Bu yıl içerisinde de kuralarını çekerek, seneye de teslim etmiş olacağız” dedi. Turan, Kayabaşı ve Hoşdere arasında bine yakın konuta bu yıl başlayacaklarını ve üretim aşamasında olan bine yakın konutu da satacaklarını dile getirerek, “Tuzla bölgesinde orta gelir ve dar gelir grubuna sosyal konut anlamında yapacağımız konutlar var. İstanbul’da bu yıl 3 bin 500-4 bin konut arz etmiş olacağız. Silivri’deki konutlarımız daha uygun. Şehir merkezine yaklaştıkça fiyatlar biraz daha yükselecektir. Geçen yıl arz ettiğimiz 2 bine yakın konuta 42 bin müracaat geldi.
Demek ki makul fiyatlarla satıyoruz” dedi.

FAİZ YÜZDE 1’İN ALTINA İNMELİ

FAZİLERİN yükseliğini eleştiren Turan, “Faiz oranları mutlaka yüzde 1’in altında olmalı. Herkesin zorlandığı bir yerde bankalar kârlarını artırıyorsa ortada bir sorun var demektir” dedi. ‘Balon var mı’ tartışmasına da değerlendiren Turan, TOKİ özelinde böyle bir sorun olmadığını, özel sektörde dönem dönem belli segmentte sorun olduğunu belirtti ve “Sektörümüz çok güçlü, ayakları yere basıyor. Belli segmentlerde arz fazlası oluştuğunda şu ana kadar kendini regüle etmeyi başardı” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , toki , istanbul
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri