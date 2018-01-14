TOKİ’den 3 ile sanayi sitesi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TOKİ tarafından Sanayi Sitesi Projeleri kapsamında Bolu, Diyarbakır ve Aksaray’a üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması için sanayi siteleri kuruluyor. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle yapılacak Bolu Büyük Sanayi Sitesi’nin projelendirme süreci başladı. 567 bin metrekarelik alana kurulacak Bolu Büyük Sanayi Sitesi ile Bolu genelindeki küçük ölçekli esnafın da daha nitelikli bir alana taşınması amaçlanıyor. Yeni projede 856 imalat birimi, 59 galerici birimi, 52 ticari birim ve 21 büfe birimi yer alıyor. Proje alanı içinde sektörel kümelenme temelli olarak mekansal dağılım da gözetiliyor. TOKİ’nin Diyarbakır 4’üncü Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetimi iş birliğiyle hayata geçireceği sanayi sitesi de kentin ve gelişen sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanıyor. Diyarbakır Yeni 4’üncü Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile 4 bin 500 kişinin istihdam edileceği, 810 iş yeri kapasitesine sahip modern bir oto sanayi merkezi yapılıyor.

375 MİLYON liralık YATIRIM

TOKİ Başkanı Ergün Turan, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindeki heyetle Ankara’da Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin toplantı yaptıklarını söyledi. Projenin, önemli sanayi yatırım projelerinden biri olacağını belirten Turan, “Aksaray sanayi esnafı için önemli bir yatırım olan Aksaray Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hazırlık süreci tamamlandı. 375 milyon lira yatırım bedelli projenin uygulama süreci iki ay içinde başlıyor” dedi. Projenin, TOKİ’nin yürüttüğü ticaret ve sanayi merkezi uygulamaları arasında da önemli bir yeri olacağını vurgulayan Turan, 375 milyon lira yatırım ile 3 milyon metrekare alan üzerinde nitelikli bir sanayi çevresinin oluşturulacağını ifade etti.