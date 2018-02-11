TOKİ ve Borsa İstanbul işbirliği

Gayrimenkul tüketicisinin, hatta sektörde en tepe noktalarda yer alan yöneticilerin bile Borsa’dan ev alınacağını bilmediğini anlatan Karadağ, yatırımcılara bunu daha iyi anlatabilmek gerektiğini vurguladı. Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada yılın sonuna kadar önemli halka arzların gerçekleşeceğini belirterek, önümüzdeki dönemde Enerjisa’da olduğu gibi uluslararası ve yerli yatırımcıların yoğun talep gösterdiği halka arzların devam edeceğini söyledi.

ÇÖZÜM PİYASALARDA

Türkiye’deki faiz tartışmalarına değinen Karadağ, şöyle konuştu: “Gerçekleşen enflasyon ve enflasyon beklentileri, bankalar, Merkez Bankası, sıkı para politikası... Bu kısır döngü, ne kadar sürerse sürsün hiçbir sonuç da çıkmaz. Biz eğer alanındaki nitelikli firmaları halka arz yöntemiyle, sağlıklı, sürdürülebilir ve uzun vadeli finansmana kavuşturursak, bankalara yönelen kredi talebini çok ciddi anlamda geri çekmiş olacağız, rahatlayan bankalarda da mevduatın ateşi sert şekilde aşağı yönlü hareket edecek. Bu, enflasyon beklentilerini aşağı çekecek, Merkez Bankamızda çok rahat, stresten uzak para politikası uygulayacak. Çözüm sermaye piyasalarında.”