TOKİ Kayaşehir kura sonuçları bugün de devam ediyor! TOKİ kura sonuçları canlı yayın!

TOKİ Kayaşehir kura sonuçları 3+1 ve 1+1 daireler için açıklanacak. Toplan bin 892 dairenin sahibini bulacağı çekiliş, TOKİ tarafından saat 10.00'da başlayacak çekilişle kamuoyuna duyurulacak. TOKİ Kayaşehir kura sonuçları canlı yayınla da izlenebilecek. İşte, TOKİ Kayaşehir 1+1 ve3+1 daire çekilişi hakkında detaylı bilgiler

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

5 Ekim saat 10.00 itibariyle başlayacak olan TOKİ kura çekilişinin ardından çekiliş sonuçları aynı gün içerisinde açıklanacak. Kurada ismi olanlar, çekilişi canlı yayınla izleyebilecek. İşte, kura sıra numarasını bilmeyenler için liste detayları

Kura sıra numaralarını, açılan listenin sol tarafında yer alan kısımdan öğrenebilirsiniz.

1+1 KURA SIRA NUMARALARI

3+1 KURA SIRA NUMARALARI

Kura çekilişi canlı yayınını 10.00 itibariyle aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz

ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURADA İSMİ ÇIKMAYANLAR ÜCRETİNİ GERİ ALABİLECEK

Kura sonucunda asil ya da yedek hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini 10 Ekim 2017 tarihinden itibaren yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

EV ALMAYA HAK KAZANANLARIN SÖZLEŞMESİ 16 EKİM'DE

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre konut seçimi yapan alıcılar; peşinat bedelinden, %25 veya %40) başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı 16 Ekim – 07 Kasım 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. İkitelli Şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

TAKSİTLER SÖZLEŞME BAŞLADIKTAN BİR AY SONRA

Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır. İlk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2018 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

DAİRELER 18 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

Konutlar Sözleşme tarihinden itibaren 18 ay içerisinde teslim edilecektir. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecek.



Satış bedelleri KDV hariç bedeller olup, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.