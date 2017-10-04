Canlı yayın devam ediyor! TOKİ Kayaşehir kura çekiliş sonuçları!

TOKİ Kayaşehir kura çekilişi canlı yayın üzerinden katılım sağlayan vatandaşlarla paylaşılıyor. Yoğunluk nedeniyle internet sitesine ulaşılamayan TOKİ, çekilişi canlı yayınla Facebook sayfası üzerinden yayımlıyor. Mega Kentte yaşayan 40 bine yakın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ Kayaşehir kura çekilişi 5 Ekim tarihinde son bulacak. İşte, TOKİ Kayaşehir kura çekilişini canlı yayında izlemek isteyenler için canlı yayın linki

KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Kayaşehir 868 Ada 5 Parsel, 919 Ada 4, 6 ve 9 Parseller, 917 Ada 6 Parsel ile 869 Ada 10 ve 11 Parsellerde olmak üzere Toplu Konut Uygulamaları kapsamında TOKİ tarafından inşa ettirilen 1.892 adet konut, 05 Eylül – 20 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş’nin İstanbul İli’ndeki tüm Şubeleri aracılığı ile Kuralı Satış yöntemi ile satışa sunuluyor.

İstanbul Kayaşehir 1.892 Adet Konut Projesinde 05-20 Eylül 2017 tarihleri arasında alınan başvurular, hak sahipliği ve konut belirleme kurası 4-5 Ekim 2017 tarihinde Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimleri saat 10:00’da başlayacak, 4 Ekim tarihinde 2+1 tipi konutların, 5 Ekim tarihinde ise önce 3+1 tipi konutların sonrasında ise 1+1 tipi konutların kurası çekilecek.

KURA ÇEKİM İŞLEMLERİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EV ALMAYA HAK KAZANANLARIN SÖZLEŞMESİ 16 EKİM'DE

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre konut seçimi yapan alıcılar; peşinat bedelinden, %25 veya %40) başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı 16 Ekim – 07 Kasım 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. İkitelli Şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

TAKSİTLER SÖZLEŞME BAŞLADIKTAN BİR AY SONRA

Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır. İlk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2018 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

40 BİNE YAKIN BAŞVURU YAPILDI

TOKİ Kayaşehir kura çekilişi için orta gelir katmanı için satışa sundukları bin 892 sosyal konuta 39 bin 179 başvuru geldiğini aktaran Turan, 4 Ekim tarihinde 2+1 konutların, perşembe günü ise önce 3+1 konutların, sonrasında ise 1+1 tipi konutların kura çekilişlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.



Turan, kura çekilişi gerçekleşecek bin 892 konutun "mahalle konsepti" ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığına dikkati çekerek, "Hepimizin aradığı, bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği, semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır." ifadelerini kullandı.



Kayaşehir projesi ile mahalle kültürünün yaşayacağını belirten Turan, "Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük." değerlendirmesinde bulundu.