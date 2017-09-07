TOKİ Kayaşehir başvuru işlemi başladı! Teminatlar yatırılıyor!

TOKİ Kayaşehir başvuru işlemi ile ev sahibi olmak isteyen on binlerce kişi, araştırmalarına devam ediyor. İstanbul'da yaşayan on binlerce kişiyi yakından ilgilendiren TOKİ Kayaşehir başvuru işlemi 05 Eylül tarihi itibariyle alınmaya başlandı. Peki, TOKİ Kayaşehir başvuru işlemi nasıl yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

TOKİ KAYAŞEHİR BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Söz konusu müracaatlar;



a. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri (Emekli Sandığından Hak Sahibi Belgesi olan ve daha önce Şehit Ailelerine, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinden yararlanmamış olanlar),



b. En az %40 Engelli Vatandaşlar,



c. Diğer Alıcı Adayları olmak üzere 3 ayrı kategoride kabul edilecektir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. En az %40 Engelli Vatandaşlara konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.



Diğer Alıcı Adayları TOKİ'nin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir

Söz konusu projeler kapsamında yer alan konut tipleri 1 oda 1 salon, 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon niteliğindedir. Başvuru sahipleri, başvuru tercihlerini 1+1, 2+1 ve 3+1 konut tiplerinden birisi için yapabileceklerdir.

Konut satın almak için başvuruda bulunanların İstanbul İl sınırları içerisinde en geç 31.12.2015 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması (01.01.2016 tarihi ve sonrasında ikamet etmeye başlayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.) veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.)



Yine konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, bu kişilerin daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmaları şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç). Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.



BAŞVURU İÇİN AŞAĞIDAKİ EVRAKLA TALEP EDİLECEK

Başvuru Formu ile birlikte aşağıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.



a. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,



b. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”,



c. Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) ibraz edeceklerdir.



Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin İstanbul İli’ndeki Şubelerine başvurarak, 5.000.-TL (Beşbin Türk Lirası) tutarındaki başvuru bedelini 05 Eylül – 20 Eylül 2017 tarihleri arasında yatıracak (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) ve başvurdukları grup ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi”ni imzalayacaklardır.

KURA ÇEKİLİŞİ 4 EKİM'DE YAPILACAK

Proje kapsamında satışa sunulmakta olan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” 04 Ekim 2017 tarihinde çekilecektir. Kura çekim işlemleri 2. ve 3. maddelerde belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, kategori önceliğine göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır. Kura çekildiği takdirde 1. kategoride çekilen kura sadece konut belirlemeye yönelik olacaktır.



EV ALMAYA HAK KAZANANLARIN SÖZLEŞMESİ 16 EKİM'DE

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre konut seçimi yapan alıcılar; peşinat bedelinden, %25 veya %40) başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı 16 Ekim – 07 Kasım 2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. İkitelli Şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

TAKSİTLER SÖZLEŞME BAŞLADIKTAN BİR AY SONRA

Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır. İlk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2018 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

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