TOKİ, Ayder'e çıkarma yaptı: Telaşa kapılmayın

Yaylada inceleme yapan heyet üyeleri, vatandaşların sorularını yanıtladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Ayder Yaylası'nın doğal sit alanı olduğunu söyledi. Yapılacak çalışmanın çok geç kalınmış bir çalışma olduğunu belirten Tekinsoy, "Turizm destinasyonuna dönüşmüş olmasına rağmen, buranın bir halen planının olmaması kabul edilir değil." dedi.



Tekinsoy şunları kaydetti: "Bütün çalışmalarımızda olduğu gibi katılımcı bir yaklaşım söz konusu olacak. Burayı görünce insanın içi burkuluyor. Tamamında da maalesef bir perişanlık söz konusu."



Buralarda da planlama yapacaklarını anlatan Tekinsoy, "Buralar dünyanın en güzel ortamları fakat bakımsız, plansız ve sahipsiz durumda. Bugün buralara devlet sahip çıkıyor. Kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Burada bizim medeniyetimize uygun bir tarz oluşturmanın peşindeyiz. Modern mimari yansıması söz konusu olmayacak. Kendi medeniyetimizin eseri sayılabilecek bir proje çalışması gerçekleştirilecek." diye konuştu.



TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu ise "Arama Konferansı" adı altında çalışma yaptıklarını söyledi. Ellerinde bir proje olmadığını ifade eden Konyalıoğlu, "Olsa zaten vatandaşlarımızla paylaşırız. Konferansla, bu projeyi önümüze gelecek bilgilerle, belgelerle ve vatandaşlarla istişare ederek, nasıl bir proje yapmamız gerektiği arayışı amaçlanıyor" dedi. Konyalıoğlu, projenin her aşamasında hak sahiplerinin sürecin içerisinde olacağını belirterek, "Hak sahiplerinin yönlendirmesi ve talepleri doğrultusunda bu süreç geliştirilecek. Bundan herkes emin olsun." diye konuştu.



Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanlıkın talimatları ile TOKİ önderliğinde beş bakanlığın da içinde bulunduğu çalışma olduğunu vurgulayan Konyalıoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Buradan vatandaşları sürmek, uzaklaştırmak ve kamulaştırmak gibi bir amacımız yok ve olamaz. Amacımız bu yöreyi tanımak, görmeyen insanlara tanıtmak. Basında yer veriliyor, 'TOKİ Ayder Yaylası'na müdahale edecek, Ayder Yaylası'na girecek'. Burada katlı TOKİ konutları zaten düşünülemez. Buraya öyle bir şey yapılması mümkün değil. Öyle bir şey de düşünülmüyor. Burada vatandaşların görüşleri ve ve fikirleri doğrultusunda bir proje tasarlanacak. Ona göre hayata geçireceğiz."





