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    'TOKİ' adıyla milyonluk vurgun

    Hürriyet Haber
    23.09.2017 - 07:32 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 07:32

    İstanbul Kayapınar projesi kapsamında cazip fiyatlarla ev satışını fırsat bilen bir dolandırıcılık çetesi dar gelirli vatandaşları dolandırdı.

    Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; TOKİ’nin dar gelirli kişiler için yaptığı sosyal konut projeleri, dolandırıcılık çetelerinin de hedefi oldu. İddiaya göre İstanbul Kayapınar projesi kapsamında cazip fiyatlarla ev satışını fırsat bilen bir dolandırıcılık çetesi, Beyoğlu’nda ofis açtı ve bir de site oluşturarak SMS üzerinden insanlara ulaştı.

    İnternet sitesindeki duyurularda, TOKİ’nin Kayabaşı’ndaki konut projesinin kura çekiminde yüzde 100 kazanma garantisi verildi. Çete üyeleri, 35 bin kişinin cep telefonuna “ TOKİ kura çekiminde yüzde 100 kazandırıyoruz” yazılı toplu mesajlar attı. Bir inşaat firmasının da bilgilerini kullanan çete üyelerinin kapısını binlerce dar gelirli vatandaş çaldı.

    SAHTE KONTRAT

    Çete üyeleri, yüz yüze konuştukları vatandaşları “TOKİ ve KİPTAŞ’ta birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız var. Kura çekiminde isminizi çıkarıyoruz” diye ikna ederek TOKİ sitesinden alınan sözleşme örneklerini imzalattı. Binlerce vatandaş, bin TL’yi verilen hesaba yatırdı. Çete, kurada ev sahibi olanları yeniden arayarak, “5 bin TL daha para yatırmazsanız kuranızı iptal ettireceğiz” dedi ve bir kez daha dolandırdı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, takibine giren çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonla gözaltına alınan Elif Y., Turhan D. ve Oğuz T. tutuklandı. Vurgun miktarının 1 milyon TL’yi aştığı belirlendi.

    Etiketler: TOKİ , Kayapınar , vurgun , dolandırıcılık
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